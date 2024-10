Putin não nega relatos sobre tropas da Coreia do Norte

KAZAN, Rússia (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, não negou nesta quinta-feira as alegações dos EUA de que a Coreia do Norte havia enviado tropas para a Rússia, mas disse que cabia a Moscou decidir como administrar sua cláusula de defesa mútua com Pyongyang e acusou o Ocidente de escalar a guerra na Ucrânia.

Os Estados Unidos disseram ter visto evidências de que a Coreia do Norte enviou 3.000 soldados para a Rússia para possível implantação na Ucrânia, um movimento que poderia marcar uma escalada significativa da guerra na Ucrânia.

Perguntado por um repórter sobre as imagens de satélite que mostram os movimentos das tropas norte-coreanas, Putin disse: "As imagens são uma coisa séria. Se há imagens, então elas refletem algo".

Mas ele disse que foi o Ocidente que agravou a crise na Ucrânia e afirmou que oficiais e instrutores da Otan estavam diretamente envolvidos na guerra da Ucrânia.

"Sabemos quem está presente lá, de quais países europeus da Otan e como eles realizam esse trabalho", disse Putin.

O chefe do Kremlin mencionou especificamente o artigo 4 do acordo de parceria da Rússia com a Coreia do Norte, que trata da defesa mútua.

"Existe o artigo 4. Nunca tivemos a menor dúvida de que a liderança norte-coreana leva nossos acordos a sério. Mas o que fazemos dentro da estrutura desse artigo é assunto nosso", disse Putin.

Ele disse que o Exército russo estava avançando em todas as seções da frente na Ucrânia e havia encurralado um grande número de tropas ucranianas na região de Kursk.

(Reportagem de Vladimir Soldatkin)