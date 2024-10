Percepção sobre fiscal é principal fator para alta de prêmios de risco, diz diretor do BC

(Reuters) - O diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central, Renato Dias Brito Gomes, afirmou nesta quinta-feira que o principal fator que tem impulsionado os prêmios de risco no Brasil é a percepção dos investidores sobre a questão fiscal.

Segundo ele, existe o entendimento no mercado de que, na ausência de reformas estruturais, a atual estrutura fiscal é "insustentável".

Durante evento organizado pelo HSBC em Washington, Gomes pontuou que existe ainda uma visão mais pessimista entre os participantes do mercado de que a política fiscal no Brasil é sensível a qualquer desaceleração da atividade.

Os comentários de Gomes surgem em um momento de expectativa, entre os agentes do mercado, pelo anúncio de medidas concretas de contenção de gastos pelo governo Lula. A promessa é de que as medidas, a serem anunciadas após as eleições municipais, permitirão o cumprimento da meta de resultado primário para este ano, dentro do arcabouço fiscal.

Nas últimas semanas, os prêmios na curva de juros brasileira subiram, com alguns contratos de DIs (Depósitos Interfinanceiros) exibindo taxas próximas de 13%, refletindo em grande parte a desconfiança do mercado em relação ao ajuste fiscal brasileiro.

(Reportagem de Fernando Cardoso)