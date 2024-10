Acidente entre dois ônibus deixa ao menos 32 feridos em Guarulhos (SP)

Do UOL, em São Paulo

Um acidente envolvendo dois ônibus deixou ao menos 32 pessoas feridas na rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos (SP), na noite desta quinta-feira (24),

O que aconteceu

Acidente ocorreu no km 222 da BR-116, sentido Rio de Janeiro, por volta das 19h. Os feridos foram conduzidos a hospitais da região, segundo informação divulgada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal). Viaturas de resgate do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Corpo de Bombeiros e da concessionária CCR RioSP atuam no local.

Houve feridos nos dois ônibus. Foram pelo menos 32 passageiros feridos. Três vítimas foram levadas para o hospital em estado gravíssimo e outras seis, em estado grave. Não houve mortos.

Causas do acidente são apuradas pelas equipes no local. A pista está liberada e o trânsito segue o fluxo normal, ainda conforme a PRF. A ocorrência está sendo apresentada no 1° DP (Delegacia de Polícia) de Guarulhos.