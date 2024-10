Petróleo cai 1% com grande aumento nos estoques de petróleo dos EUA

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíram nesta quarta-feira depois que dados mostraram que os estoques de petróleo dos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado, mesmo com a recuperação da atividade de refino.

Apesar da queda, os contratos futuros permaneceram com uma alta acumulada de cerca de 2% nesta semana, com os operadores considerando o conflito contínuo no Oriente Médio.

Os futuros do petróleo Brent fecharam a 74,96 dólar, queda de 1,08 dólar, ou 1,42%.

Os futuros do petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos caíram 0,97 dólar, ou 1,35%, a 70,77 dólares.

Na semana passada, o petróleo caiu mais de 7% devido a preocupações com a demanda chinesa e ao alívio de preocupações sobre potenciais interrupções na oferta de petróleo do Oriente Médio. O petróleo fechou em alta nas duas primeiras sessões desta semana.

Os estoques de petróleo dos EUA aumentaram em 5,5 milhões de barris, para 426 milhões de barris na semana encerrada em 18 de outubro, informou a Administração de Informação de Energia dos EUA nesta quarta-feira, superando as expectativas dos analistas em uma pesquisa da Reuters de um aumento de 270.000 barris.

