Ministério russo relata ataque cibernético "sem precedentes" em meio à cúpula do Brics

MOSCOU (Reuters) - O Ministério das Relações Exteriores da Rússia foi alvo de um grave ataque cibernético na quarta-feira, coincidindo com a importante cúpula do Brics que está sendo realizada no país, disse a porta-voz Maria Zakharova.

Anteriormente, Zakharova afirmou que o ministério havia sido alvo de um ataque distribuído de negação de serviço (DDoS) em grande escala.

"Um ataque cibernético maciço do exterior começou esta manhã na infraestrutura do site oficial, o portal do Ministério das Relações Exteriores da Rússia", disse Zakharova.

Ela observou que o ministério se depara regularmente com ataques semelhantes, mas o ataque desta quarta foi "sem precedentes em escala".

A cúpula do Brics, que tem como objetivo demonstrar a posição global de Moscou apesar das sanções ocidentais, será realizada em Kazan, na Rússia, de 22 a 24 de outubro.

(Reportagem da Reuters)