IBM tem receita abaixo das estimativas no terceiro trimestre; ações caem

Por Arsheeya Bajwa

(Reuters) - A IBM registrou nesta quarta-feira receita abaixo das estimativas de analistas no terceiro trimestre, prejudicada por um segmento de consultoria enfraquecido, à medida que empresas reduzem despesas discricionárias, e declínios nos negócios de infraestrutura.

As ações da IBM caíam cerca de 4% nas negociações pós-mercado, depois de acumularem alta de mais de 40% no ano com investidores apostando no potencial da empresa de se beneficiar da inteligência artificial (IA) generativa por meio de seus serviços de software e consultoria.

Embora um cenário macroeconômico incerto tenha feito com que as empresas priorizassem despesas em projetos de consultoria de longo prazo voltados para a IA, isso tem impactado a capacidade da IBM de gerar vendas a partir de contratos de curto prazo, à medida que os clientes controlam seus gastos.

"Ainda há desafios temporários em torno das taxas de juros, da inflação, da tensão geopolítica e das mudanças demográficas", disse o diretor financeiro da IBM, James Kavanaugh, à Reuters.

As vendas totais cresceram cerca de 1%, a 14,97 bilhões de dólares, abaixo das estimativas de 15,07 bilhões de dólares, de acordo com dados compilados pela LSEG. A receita de consultoria ficou relativamente estável no terceiro trimestre.

O "book of business" de IA da companhia, uma combinação de reservas e vendas de vários produtos, somou 3 bilhões de dólares, acima dos 1 bilhão de dólares do segundo trimestre.

Ele foi impulsionado por consultoria, composto de um quinto de software e quatro quintos de consultoria no terceiro trimestre, mas esse crescimento ainda não se refletiu no segmento de consultoria como um todo.

Já o segmento de software da IBM registrou seu maior salto na receita trimestral em três anos, impulsionado pela demanda sustentada de empresas que estão expandindo sua infraestrutura de nuvem para acomodar a tecnologia de IA generativa.

O crescimento de software ajudou a impulsionar os lucros. A empresa registrou lucro ajustado de 2,30 dólares por ação no terceiro trimestre, superando a estimativa média dos analistas de 2,23 dólares por ação, conforme dados compilados pela LSEG.