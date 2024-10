Cruzeiro fica no empate em casa com Lanús (1-1) na ida da 'semi' da Sul-Americana

O Cruzeiro empatou com o argentino Lanús em 1 a 1 no Mineirão em Belo Horizonte nesta quarta-feira (23), resultado que deixa em aberto a semifinal da Copa Sul-Americana.

O atacante Kaio Jorge, de 22 anos, colocou o time mineiro na frente ao aproveitar um rebote na área no início do segundo tempo (50').

O meia-atacante Ramiro Carrera empatou de cabeça após um escanteio aos 73 minutos de jogo, deixando a decisão para o duelo de volta, que será disputado na próxima quarta-feira, na Argentina.

"Começamos o jogo abaixo do esperado. Eles marcaram muito bem. Temos plenas condições de nos classificar", garantiu Kaio Jorge após a partida.

O técnico Fernando Diniz ainda luta por sua primeira vitória no comando do Cruzeiro. Ele assumiu há um mês e acumula uma derrota e quatro empates.

O jogo começou com um atraso de quinze minutos porque a fumaça dos sinalizadores, com os quais a torcida local recebeu seu time, afetou a visibilidade no Mineirão.

--- Ficha técnica:

Local: Estádio Mineirão (Belo Horizonte)

Árbitro: Andres Matonte (URU)

Gols:

Cruzeiro: Kaio Jorge (50')

Lanús: Ramiro Carrera (73')

Cartões amarelos:

Cruzeiro: Ramiro (69')

Lanús: Carrera (45'), Biafore (55'), Acosta (90'+4)

Escalações:

Cruzeiro: Cássio - William (cap.), João Marcelo, Villalba (Mateus Vital 46'), Marlon - Gabriel Veron (Vitinho 81'), Matheus Henrique (Peralta 90'+7), Matheus Pereira, Walace, Barreal (Kaiki Bruno 78') - Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz.

Lanús: Nahuel Losada - Bruno Cabrera (Dylan Aquino 46'), Carlos Izquierdoz (cap.), Gonzalo Pérez, Soler - Juan Caceres, Peña Biafore, Marcelino Moreno, Luciano Boggio, Ramiro Carrera (Lautaro Acosta 87') - Walter Bou (Jonathan Torres 87'). Técnico: Ricardo Zielinski.

bds/raa/gfe/aam

