Coleção de carros raros sobrevive a tornado e é colocada à venda

Algumas unidades de carros da Chevrolet deverão ir a leilão no próximo mês de janeiro através da casa Mecum, nos Estados Unidos. Entretanto, os modelos não são propriamente comuns e estão no que está sendo chamado de "The Tornado Collection", fazendo referência ao fato de terem sobrevivido a um tornado que atingiu a propriedade onde eram armazenados.

O que aconteceu

O leilão Kissimmee da casa Mecum ocorre todo mês de janeiro e em 2025 terá mais de 900 lotes que incluem modelos de muscle car icônicos. Porém, entre eles está a chamada "The Tornado Collection". Ela designa Chevrolets que sobreviveram a um devastador tornado na propriedade onde foram guardados por anos.

Os modelos conseguiram escapar do desastre natural sem grandes danos. O proprietário dos veículos, entretanto, quer manter anonimato - apesar de Dana Mecum, o fundador da Mecum Auctions, dizer conhecê-lo há muitos anos.

A coleção inclui 33 veículos, com 29 sendo Chevrolet. Eles abrangem o período de 1955 a 2012. 13 dos carros são Corvettes, com o mais antigo sendo um modelo V8 de 1955. O leilão também terá 11 Camaros.

A coleção também inclui unidades do Impala, Biscayne, Scottsdale e SS. Fora dos Chevrolet, temos um Pontiac GTO Tri-Power 1965, um Plymouth Cuda restomod 1973, um Cadillac Allante 1987 e um Cadillac XLR 2004.

Não há estimativa de preços, mas acredita-se que muitos dos modelos possam passar de US$ 100 mil nos arremates. O leilão ocorre em 16 de janeiro de 2025.

