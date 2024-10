Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após Wall Street perto da estabilidade

Por Sergio Caldas

São Paulo, 23/10/2024 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, um dia após Wall Street também ficar mista e perto da estabilidade.

Liderando ganhos na Ásia, o índice Hang Seng avançou 1,27% em Hong Kong, a 20.760,15 pontos, em meio ao bom desempenho de ações de tecnologia, enquanto o sul-coreano Kospi subiu 1,12% em Seul, a 2.599,62 pontos, impulsionado por papéis das áreas de semicondutores, baterias e automotiva.

Por outro lado, o Nikkei caiu 0,80%, a 38.104,86 pontos, pressionado por ações financeiras e de maquinário pesado, mas apenas a Tokyo Metro - uma das operadoras de metrô de Tóquio - saltou 45% acima do seu preço de IPO ao estrear no mercado japonês, e o Taiex registrou baixa de 0,85% em Taiwan, a 23.334,76 pontos.

Na China continental, as bolsas estenderam a recente tendência positiva, aparentemente sustentadas ainda por uma série de medidas de estímulos anunciadas por Pequim desde o mês passado. O Xangai Composto subiu 0,52%, a 3.302,80 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve modesta alta de 0,15%, a 1.956,56 pontos.

O comportamento misto da região asiática veio após os mercados acionários de Nova York encerrarem os negócios de ontem praticamente estáveis, com perdas apenas marginais dos índices Dow Jones e S&P 500 e ligeiro avanço do Nasdaq.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou levemente no azul hoje, com ganho de 0,13% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.216,00 pontos.

