Xi diz a Putin que o mundo está em caos, mas que amizade da China com a Rússia será duradoura

KAZAN, Rússia (Reuters) - O presidente da China, Xi Jinping, disse ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, que a situação internacional está dominada pelo caos, mas que a parceria estratégica de Pequim com Moscou é uma força de estabilidade em meio às mudanças mais significativas em um século.

Em maio, Xi e Putin prometeram uma "nova era" de parceria entre os dois rivais mais poderosos dos Estados Unidos, que eles classificaram como uma hegemonia agressiva da Guerra Fria, semeando o caos em todo o mundo.

"Atualmente, o mundo está passando por mudanças nunca vistas em cem anos, a situação internacional está entrelaçada com o caos", disse Xi a Putin na cidade russa de Kazan, na abertura da cúpula do Brics.

"Mas acredito firmemente que a amizade entre a China e a Rússia continuará por gerações, e a responsabilidade de grandes países para com seus povos não mudará."

A Rússia, travando uma guerra contra as forças ucranianas apoiadas pela aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), e a China, sob pressão de um esforço unificado dos EUA para combater seu crescente poderio militar e econômico, têm cada vez mais encontrado uma causa geopolítica comum.

Rússia e China, reagindo ao que consideram ser humilhações do colapso soviético de 1991 e a séculos de domínio colonial europeu sobre a China, têm procurado retratar o Ocidente como decadente e em declínio.

Os Estados Unidos consideram a China seu maior concorrente, e a Rússia, sua maior ameaça de um Estado-nação. O presidente norte-americano, Joe Biden, disse que as democracias enfrentam um desafio de autocracias como a China e a Rússia.

Biden se referiu a Xi como um "ditador" e disse que Putin é um "assassino" e até mesmo um "fdp maluco". Pequim e Moscou repreenderam Biden pelos comentários.

Putin chamou Xi de "querido amigo" e disse que a parceria com a China é uma força de estabilidade no mundo.

"A cooperação russo-chinesa em assuntos mundiais é um dos principais fatores de estabilização no cenário mundial", disse Putin.

"Pretendemos aumentar ainda mais a coordenação em todas as plataformas multilaterais para garantir a segurança global e uma ordem mundial justa."

Xi disse que a cooperação no grupo Brics é "a plataforma mais importante de solidariedade e cooperação entre os países de mercados emergentes e os países em desenvolvimento no mundo de hoje".

Ele disse que é "uma força fundamental na promoção da realização da multipolaridade global igualitária e ordenada, bem como da globalização econômica inclusiva e tolerante".

(Reportagem de Vladimir Soldatkin, em Kazan; Dmitry Antonov, em Moscou, e Laurie Chen, em Pequim)