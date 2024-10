Temer, Tarcísio: quais políticos foram ao almoço de Bolsonaro com Nunes

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e vários políticos aliados do prefeito Ricardo Nunes (MDB) marcaram presença em um almoço na tarde desta terça-feira (22) em uma churrascaria no Morumbi. O encontro foi marcado como uma agenda de campanha do candidato à reeleição para a reta final do segundo turno em São Paulo.

Veja os quem foi ao almoço com Nunes e Bolsonaro:

Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo

Coronel Mello Araújo, vice na chapa de Ricardo Nunes

Regina Carnovale Nunes, primeira-dama

Duda Lima, marqueteiro de Ricardo Nunes

Michel Temer, ex-presidente da República (MDB)

Baleia Rossi, presidente nacional do MDB

André do Prado (Republicanos), presidente da Alesp

Caio Paes de Andrade, secretário estadual de Gestão e Governo Digital

Edson Aparecido (MDB), secretário de Governo de Ricardo Nunes

Enrico Misasi, presidente do MDB municipal de SP

João Jorge (MDB), vereador

Jorge Lima, secretário estadual de Desenvolvimento Econômico

Rodrigo Goulart (PSD), vereador

Tomé Abduch (Republicanos), deputado estadual

Thamy Miranda (PSD), vereador

Pastora Sandra Alves (União Brasil), vereadora eleita

Zoe Martinez (PL), vereadora eleita

Lucas Pavanato (PL), vereador eleito

Rogério Marinho (PL), senador e ex-ministro do Desenvolvimento Regional

Carlos Marun (MDB), ex-ministro da Secretaria de Governo

Fauzi Hamiche, empresário

Edir Salles (PSD), vereadora

Danilo Balas (PL), deputado estadual

Simone Marqueto (MDB), deputada federal

Roberto Lucena, secretário estadual de turismo

O que aconteceu

O almoço é a primeira agenda pública do prefeito com o ex-presidente desde o 7 de setembro na avenida Paulista. Bolsonaro também aproveita a ida a São Paulo para gravar um podcast à tarde. Classificado como produto "interno" por uma pessoa próxima ao ex-presidente, esse podcast está sendo produzido para "ser impulsionado nos últimos dias de campanha". Segundo Raquel Landim, colunista do UOL, a gravação terá vídeos de Bolsonaro e Nunes conversando sobre segurança, liberdade econômica e outros temas.

À noite, o ex-presidente vai a um culto da igreja Sara Nossa Terra, perto do aeroporto de Congonhas. Uma fonte próxima a Bolsonaro confirmou que ele participará de um ato com o bispo Robson Rodovalho, líder da denominação. Rodovalho foi deputado federal pelo então PFL (incorporado ao União Brasil) entre 2007 e 2010.

Não há previsão de que Bolsonaro grave para a propaganda de TV de Nunes. Desde o começo da campanha, existe a expectativa de que o ex-presidente registre em vídeo seu apoio à candidatura do prefeito —o que ainda não aconteceu. No primeiro turno, ele fez vídeos pedindo votos para candidatos do PL, mas não para Nunes.

Até agora, participação de Bolsonaro na campanha de Nunes se deu essencialmente de forma remota. Ex-presidente e prefeito se falaram por videochamada no último dia 18, durante caminhada em Pinheiros. Dois dias antes do primeiro turno, Bolsonaro disse que emedebista era o único capaz de "derrotar a extrema esquerda" em São Paulo.