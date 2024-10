Sebastião Melo lidera contra Maria do Rosário em Porto Alegre, diz Atlas

Do UOL, em São Paulo

O candidato Sebastião Melo (MDB) lidera as intenções de voto contra Maria do Rosário (PT) na disputa de segundo turno pela Prefeitura de Porto Alegre, segundo pesquisa AtlasIntel realizada pela internet e divulgada nesta terça-feira (22).

O que aconteceu

Melo tem 55,5% das intenções de voto, contra 41,3% de Maria do Rosário. A vantagem de Melo está acima da margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

A AtlasIntel entrevistou 1.189 internautas dos dias 15 a 20 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95% e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é RS-03151/2024. O instituto emprega uma metodologia própria, em que os respondentes são geolocalizados e selecionados enquanto navegam na internet.

Veja o resultado da pesquisa:

Sebastião Melo (MDB): 55,5% (57,2% dos votos válidos)

Maria do Rosário (PT): 41,3% (42,8% dos votos válidos)

Branco/nulo: 2,7%

Não sabem: 0,5%

Melo lidera tanto entre homens quanto entre mulheres. No eleitorado masculino, o atual prefeito está à frente com 58,8%, contra 38,3% da petista. Entre as mulheres, 52,4% preferem Melo, enquanto Rosário tem 44,2%.

Maria do Rosário vence entre os mais jovens. Ela está à frente Melo na faixa etária de 16 a 24 anos (64,6% contra 30,4%) e também de 25 a 34 anos (69,4% contra 26,8%). Melo, porém, vence entre os mais velhos. A maior vantagem do prefeito é na faixa de 60 a 100 anos (71,3% contra 23,4%).

Melo vence nas faixas de escolaridade mais baixa. O prefeito está à frente entre eleitores com Ensino Fundamental (85,8%, contra 14,2% de Rosário) e também com Ensino Médio (55,6%, contra 41,8% da petista). Maria do Rosário vence entre os que têm Ensino Superior (51,8%, contra 43,3% de Melo).