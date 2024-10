Ministério da Agricultura proíbe venda de 12 marcas de azeite de oliva

Brasília, 22 - O Ministério da Agricultura suspendeu a comercialização de 12 marcas de azeite de oliva fraudadas e impróprias para consumo. As marcas foram desclassificadas em virtude da presença de outros óleos vegetais, não identificados, na composição dos azeites, informou o ministério em nota. As marcas desclassificadas são Grego Santorini, La Ventosa, Alonso, Quintas D'Oliveira, Olivas Del Tango, Vila Real, Quinta de Aveiro, Vincenzo, Don Alejandro, Almazara, Escarpas das Oliveiras e Garcia Torres.A desclassificação ocorreu após fiscalização e coleta de amostras pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministérios e análises feitas pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária. "Com base nos testes físico-químicos, os produtos foram desclassificados por não atenderem aos padrões de identidade e qualidade estabelecidos pela Instrução Normativa nº 01/2012, sendo considerados impróprios para consumo. As análises detectaram a presença de outros óleos vegetais, não identificados, na composição dos azeites, comprometendo a qualidade e a segurança dos produtos", informou a pasta.De acordo com o ministério, os produtos desclassificados representam risco à saúde dos consumidores. Segundo a pasta, algumas das empresas detentoras das marcas estão com CNPJs suspensos ou baixados pela Receita Federal.O ministério orienta que os consumidores interrompam o uso imediato dos azeites dessas marcas desclassificadas e busquem a substituição dos produtos. Os estabelecimentos devem interromper a comercialização das 12 marcas suspensas.