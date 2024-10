Minério de ferro recua com temor crescente sobre enfraquecimento da demanda por aço

PEQUIM (Reuters) - Os preços dos contratos futuros de minério de ferro caíram nesta terça-feira, pressionados por preocupações com uma retração na demanda pela principal matéria-prima para a fabricação de aço, à medida que a demanda de aço na China mostra sinais de abrandamento.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 0,52%, a 762 iuanes (107 dólares) a tonelada, reduzindo perdas registradas mais cedo.

O minério de ferro de referência para novembro na Bolsa de Cingapura recuava 0,98%, a 100,8 dólares a tonelada. O contrato caiu abaixo do nível psicológico de 100 dólares por tonelada, atingindo uma baixa intradiária de 99,8 dólares no início da sessão.

Os volumes de transações de produtos de aço para construção caíram quase 8% em relação ao dia anterior, para 122.500 toneladas na segunda-feira, segundo dados da consultoria Mysteel.

"Depois que o sentimento macro esfriou temporariamente, a demanda especulativa diminuiu significativamente, enquanto a recuperação da demanda firme é limitada", disseram os analistas da First Futures em nota.

"É provável que o vergalhão acumule estoques em novembro, quando a demanda sofrerá com o clima ficando mais frio (nas regiões do norte)."

Pequim divulgou uma série de medidas de estímulo desde o final de setembro para aquecer a economia e deter a queda dos preços e das vendas no mercado imobiliário.

Isso melhorou o sentimento nos mercados de commodities, fazendo com que os preços do minério de ferro e do aço subissem 12% e 6%, respectivamente.

Apesar da ampla perda no mercado de ferrosos, alguns analistas acreditam que os preços se movimentarão dentro de uma faixa relativamente estreita, já que o mercado aguarda mais sinais de uma importante reunião que possivelmente será realizada no final deste mês.

(Reportagem de Amy Lv e Mei Mei Chu)