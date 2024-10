Juventus e Bologna perdem na 3ª rodada da Champions

SÃO PAULO, 22 OUT (ANSA) - A Juventus perdeu para o Stuttgart, no Allianz Stadium, por 1 a 0, nesta terça-feira (22), em partida válida pela terceira rodada da Champions League.

Jogando em casa, a Velha Senhora levou a pior contra os visitantes ao tomar um gol nos acréscimos finais, com Traoré, depois da expulsão do zagueiro Danilo.

O Stuttgart foi superior durante todo o confronto e acumulou um gol anulado de Undav e um pênalti perdido por Millot, em uma falta que provocou a expulsão do brasileiro.

Com o resultado, a equipe italiana perdeu o 100% de aproveitamento no torneio e caiu para a 11ª posição, com seis pontos. Já o Stuttgart soma quatro, no 16º lugar.

Na próxima rodada, a Juve volta ao campo para enfrentar o Lille, em 5 de novembro, fora de casa, enquanto o Stuttgart receberá a Atalanta no dia seguinte.

Já o Bologna enfrentou o Aston Villa, no Estádio Villa Park, em Birmingham, e perdeu por 2 a 0. Os gols do confronto foram marcados na etapa final por John McGinn, em cobrança de falta, e Jhon Durán.

Com isso, o time inglês chegou à terceira vitória seguida na competição, na primeira posição da tabela, com nove pontos. Já os italianos aparecem no 28º lugar, com apenas um.

Agora, o Bologna pegará o Monaco, em 5 de novembro, enquanto que o Aston Villa visitará o Club Brugge, no dia 6. (ANSA).

