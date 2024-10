Caio Augusto lança candidatura à presidência da OAB-SP; D'Urso tenta Conselho Federal

O advogado Caio Augusto Silva dos Santos oficializou sua candidatura à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Seção São Paulo. Natural de Bauru, ele é mestre em Direito constitucional e advoga há quase 25 anos. Ele já presidiu a OAB-SP no triênio 2019/21.

A eleição ocorrerá de forma on-line no dia 21 de novembro. A expectativa é de uma votação recorde para este ano.

Caio Augusto conta com apoio de nomes importantes da advocacia, entre eles o do também ex-presidente da OAB-SP, Luiz Flávio Borges D'Urso, o reitor da Zumbi dos Palmares José Vicente e a ex-secretária de Justiça do Estado de São Paulo, Eloísa Arruda, que disputam vagas no Conselho Federal da OAB.

Caio Augusto vai disputar o cargo junto de sua vice Angela Gandra Martins, jurista e advogada, ex-secretária nacional da Família no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

"É com grande responsabilidade e profundo respeito à advocacia paulista que formalizo nossa candidatura à presidência da OAB-SP para o próximo triênio", declarou Caio Augusto. "Acreditamos em uma gestão participativa, transparente e voltada ao fortalecimento da classe, sempre buscando melhorias nas condições de trabalho e defesa intransigente das prerrogativas dos advogados."

O candidato disse que está comprometido em "unir esforços para garantir que a OAB-SP continue a ser uma referência na luta pela justiça e pela valorização, resgatando os princípios da profissão".