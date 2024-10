Tales: Queda de Lula evita encontro desagradável com Putin na Rússia

A queda de Lula no banheiro evitou que o presidente passasse por um momento constrangedor na Rússia, onde se encontraria com Vladimir Putin, disse o colunista Tales Faria no UOL News desta segunda (21).

Na noite de sábado (19), Lula sofreu um acidente doméstico no banheiro. O presidente escorregou, bateu a cabeça e foi levado ao hospital Sírio-Libanês em Brasília. O petista levou pontos na região da nuca e cancelou a viagem à Rússia, onde participaria da reunião de cúpula do Brics. Ele realizará novos exames para certificar que não há sangramento ou edema.

Isso [o cancelamento da viagem à Rússia] é muito normal em todos os casos de presidentes que sofrem pequenas intercorrências. Não considero nada de anormal ocorrido no momento.

Esse incidente, que é perigoso em qualquer idade por ter um corte atrás [da cabeça], tem um lado positivo, se assim for: o presidente não precisará ir à Rússia. Nesse momento, seria no mínimo desagradável ver Lula ao lado do Putin, com a mídia explorando isso.

Se o pessoal explora um incidentezinho desse, imaginem com Lula ao lado de Putin. Qualquer coisa que ele falasse seria maximizada e viraria manchete. Tales Faria, colunista do UOL

Tales ressaltou, porém, que o cancelamento da agenda de Lula prejudicará os candidatos apoiados pelo petista na disputa do segundo turno das eleições municipais —especialmente Guilherme Boulos (PSOL), em São Paulo.

Foi muito bom ele não precisar ir à Rússia nesse momento. Tem esse lado positivo, apesar de um caso como esse ser muito chato e ruim mesmo.

Há outro lado negativo, pois estavam programadas outras atividades de campanha. Isso não ocorrerá mais. Para aqueles que, como Boulos, é apoiado por ele, isso não é bom. Tales Faria, colunista do UOL

Queda como a de Lula traz risco de lesão a longo prazo, diz neurocirurgião

Uma queda como a sofrida por Lula pode provocar uma lesão a longo prazo, explicou o neurocirurgião Fernando Gomes Pinto. O especialista ressaltou que o presidente necessitará de acompanhamento médico por até seis meses para descartar qualquer tipo de problema.

Quando acontece uma queda e um impacto direto sobre o crânio, nós podemos classificar esse traumatismo crânioencefálico de diversas maneiras e uma delas é bem fácil de ser entendida: leve, moderado ou grave, haja vista a magnitude da energia trocada com o sistema nervoso central e o quadro clínico que foi apresentado.

Quando a parte posterior da cabeça atinge o solo, o crânio, que é uma estrutura rígida que protege o sistema nervoso central, gera uma aceleração de maneira que o cérebro tende a permanecer fazendo o mesmo movimento que a queda. Contusões internas podem acontecer.

Pacientes com 60 anos ou mais também podem apresentar, no decorrer do tempo, além dessa coalescência de contusão cerebral, ou seja, um machucado no tecido cerebral que vem a se manifestar nos próximos dias, a formação do que chamamos de hematoma subdural crônico, que pode aparecer de duas a três semanas depois do trauma. Por isso que uma viagem internacional, sobretudo com tanto tempo de voo, obviamente não faz sentido nesse momento. Fernando Gomes Pinto, neurocirurgião

