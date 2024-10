Esta balança digital evita que eu pague por excesso de bagagem nas viagens

Quem costuma pegar voos sem despachar bagagem sabe que não ultrapassar os dez quilos do limite de peso da mala de mão não é tarefa fácil, ainda mais se a viagem é de férias e vai durar mais de uma semana. Se a mala estiver mais pesada do que o permitido, a saída é despachar a bagagem, o que acarreta custos.

Eu gosto de viajar e sempre passava por essa agonia. Mas agora, para evitar perrengues, comprei essa balança de mão para pesar a mala antes de sair de casa.

O que eu mais gostei

Útil e versátil. Ela evita que você passe por perrengues como tirar a roupa da mala porque excedeu o peso ou ter que despachar a mala de última hora.

Também é possível usar essa balança em outras ocasiões, como pesar a mochila para ver se a criança não está carregando muito peso, ou pesar itens que você tem em casa.

Compradores relatam que essa balança também pode ser usada na pescaria para pesar os peixes.

Fácil de usar. O gancho resistente e a tela digital facilitam o uso, permitindo que você controle o peso de mochilas e malas até 50 kg. Para pesar, basta encaixar o gancho na alça da mala e levantá-la do chão. Em poucos segundos o peso aparece na tela.

Balança digital de mão suporta até 50 kg Imagem: Simone Machado

Tamanho. A balança é bem compacta e leve, podendo ser facilmente levada para qualquer lugar. Inclusive, pode ser levada na bagagem para pesar a mala da hora de voltar da viagem. Ela cabe em qualquer espacinho.

Preço. O valor dela é bastante acessível. Não é difícil encontrar o produto por menos de R$ 20.

Pontos de atenção

Encaixe de malas com alças mais largas. Malas com alças mais largas podem ter o encaixe comprometido por causa do gancho. Dá para pesar normalmente, mas o gancho não se encaixa completamente.

O que mudou para mim

A balança trouxe mais segurança na hora de viajar. Sempre peso as malas antes de sair de casa e assim evito ser surpreendida com excesso de bagagem.

Além disso, ao ver o peso - se está bem próximo ao máximo permitido para bagagem de mão - é possível trocar algumas peças de roupas mais pesadas por outras mais leves ou até mesmo reduzir a quantidade a ser levada.

Quem pode gostar?

A balança digital de mão é uma boa escolha para quem gosta de viajar e sempre fica com receio de extrapolar o peso da bagagem.

Pessoas que gostam de fazer compras e trazer lembrancinhas das viagens vão gostar, já que a balança é bem compacta e pode ser levada na mala sem ocupar muito espaço. É uma garantia de que você vai poder verificar se a bagagem não está mais pesada do que o permitido na volta.

