Mercado eleva previsão de inflação para 4,5%, limite da meta para 2024

Do UOL, em São Paulo (SP)

Os analistas do mercado financeiro elevaram, pela terceira semana consecutiva, as expectativas de inflação para este ano. Segundo os dados divulgados nesta terça-feira (21) pelo BC (Banco Central), o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) vai encerrar 2024 com alta de 4,5%.

Como deve ser a inflação

Se confirmada, a expectativa mostra que a inflação oficial fechará o ano no limite da meta. O intervalo estabelecido pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) determina que IPCA deve terminar este ano em 3%. O valor tem margem de tolerância de 1,5 ponto percentual, entre 1,5% e 4,5%.



Banco Central avalia que chance de o IPCA furar o teto da meta é de 36%. A projeção apresentada no último RTI (Relatório Trimestral de Inflação), em setembro. A atualização é 8 pontos percentuais superior à estimativa de junho.

Para este mês de outubro, a previsão é que o IPCA apresente alta de 0,49%. Isso representa que a inflação deve ganhar força diante do avanço de 0,44% dos preços em setembro. Para novembro e dezembro, as projeções são de alta do índice oficial são de 0,2% e 0,48%, respectivamente.

As expectativas para a inflação de 2025 também subiram, de 3,96% para 3,99%. Já para os anos de 2026 e 2027, as projeções permanecem estáveis em, respectivamente, 3,6% e 3,7%.

A projeção para os preços administrados superou a marca de 5%. Em alta pela quarta semana consecutiva, as expectativas mostram um avanço de 5,06% dos valores. O índice incluí o preço dos combustíveis, planos de saúde e energia elétrica.

A conta de luz aparece como principal vilã do momento. Os avanços pesaram no resultado do IPCA de setembro devido à adoção da bandeira vermelha, com acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 kWh (quilowatt-hora) consumido.

Mercado mantém expectativa de mais duas elevações da taxa Selic em 2024. As projeções consideram dois avanços de 0,5 ponto percentual dos juros básicos, dos atuais 10,75% ao ano para 11,75% ao ano. Os próximos dois encontros do Copom (Comitê de Política Monetária) acontecem em novembro e dezembro.

As projeções para a Selic ao fim de 2025 subiram pela segunda vez seguida. A nova estimativa aponta que a taxa básica de juros chegará ao final do próximo ano em 11,25% ao ano. Para 2026 e 2027, os analistas preveem que a Selic cairá para, respectivamente, 9,5% ao ano e 9% ao ano.

Atualizações refletem as estimativas de inflação mais alta. As apostas de juros mais elevados em 2024 e 2025 surgem em linha com a projeção de que inflação está próxima de furar o teto da meta. A Selic é a principal ferramenta de política monetária para segurar a alta dos preços.