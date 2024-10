Boulos diz que rejeição cresceu com mentiras e que enfrenta extrema direita

Do UOL, em São Paulo*

O candidato Guilherme Boulos (PSOL) afirmou nesta segunda-feira (21), em sabatina UOL/Folha, que sua rejeição nas intenções de voto — 56%, segundo a última pesquisa Datafolha — foi provocada por notícias falsas. Boulos diz que enfrenta um "projeto de direita e extrema direita" que mira as eleições presidenciais de 2026.

O que aconteceu

Boulos disse que a rejeição ao nome dele é causada por mentiras. Como exemplo, citou o caso de um eleitor de Guaianases, na zona leste, que teria afirmado que ficou sabendo, pelo WhatsApp, que o psolista "fabrica cocaína". No primeiro turno, Pablo Marçal (PRTB) chegou a divulgar um laudo falso para afirmar que Boulos era usuário da droga.

O candidato declarou que enfrenta o projeto de um grupo "de direita e extrema direita, ancorado em interesses econômicos". Segundo ele, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) é o "fantoche" desse grupo, que é representado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Segundo Boulos, Tarcísio "quer usar a cidade de São Paulo como trampolim" para uma candidatura presidencial em 2026. O candidato avalia que o projeto da extrema direita é lierado por setores que querem derrotar o presidente Lula (PT), em 2026, com um "bolsonarismo sem Bolsonaro".

Boulos participou de sabatina UOL/Folha nesta segunda-feira (21). Nunes também foi convidado, mas recusou. Na semana, o candidato do MDB também cancelou, de última hora, a participação em um debate entre ele e Boulos organizado pelo pool formado por UOL, Folha e RedeTV!.

O que eu enfrento hoje é o projeto de um grupo político de direita e extrema direita, ancorado em interesses econômicos. Quem é o líder desse projeto? Esse projeto está representado pelo governador Tarcísio, que quer usar a cidade de São Paulo como trampolim para viabilizar a candidatura presidencial dele em 2026

Guilherme Boulos (PSOL), em sabatina UOL/Folha

Falta de diálogo com a periferia

Boulos reconheceu que a esquerda não tem conseguido dialogar com a periferia nos últimos anos. Segundo ele, é preciso "construir uma proposta consistente" para os trabalhadores modernos e que o campo progressista não tem conseguido avançar nesse ponto.

O candidato citou uma "provocação" feita pelo rapper Mano Brown, em 2018. Na ocasião, o músico criticou o PT e outros partidos de esquerda por terem perdido o contato com a periferia e que era preciso "voltar para a base". Segundo Boulos, recuperar esse contato é necessário não apenas para ganhar eleições, mas para entender a "dinâmica da sociedade e das periferias hoje".

Adesão de Lula à campanha

Boulos negou que Lula tenha participado pouco de sua campanha. O candidato disse que ele pode estar na cidade ao seu lado na reta final antes do segundo turno, após recuperação do acidente doméstico que sofreu no final de semana.

Segundo o psolista, sua campanha foi a que recebeu mais contribuições de Lula em todo o Brasil. "Que campanha o presidente Lula fez este ano? Ele foi agora para alguns estados, no máximo uma vez em cada um. O presidente Lula já esteve três vezes na minha campanha, fazendo cinco eventos diferentes", afirmou ao dizer que Lula "foi exemplar". "Estou extremamente grato e satisfeito com a participação e o compromisso [dele] com a nossa campanha."

Segundo o candidato, Lula "virá para São Paulo na reta final". Ele desejou uma "pronta recuperação do nosso presidente", lembrou que ele precisou "levar ponto na cabeça" e que está no Palácio da Alvorada descansando. "Eu tenho certeza de que ele se recuperando, eu falei com ele por telefone. Ele se recuperando, estando bem, virá para São Paulo na reta final", afirmou.

Boulos relacionou o interesse de Lula em sua campanha à necessidade de enfrentar o bolsonarismo. "Eu não estou enfrentando o Ricardo Nunes", afirmou. "O Ricardo Nunes é um fantoche, gente. O que eu enfrento hoje é o projeto de um grupo político de direita e extrema direita."

Para o candidato do PSOL, o objetivo final é lançar candidatura a presidente do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em 2026. "Esse projeto está representado pelo governador Tarcísio, que quer usar a cidade de São Paulo como trampolim para viabilizar a candidatura presidencial dele em 2026", disse.

Esse projeto se traduz na ideia de alguns setores que vocalizam que querem derrotar o presidente Lula em 26 com um bolsonarismo sem Bolsonaro. Então, o Tarcísio seria a expressão desse projeto.

Guilherme Boulos (PSOL), candidato a prefeito

Promessa de denúncia contra Nunes

Boulos prometeu apresentar uma denúncia contra Nunes nesta semana. Segundo ele, essa denúncia será apresentada em peças na TV nessa semana e vão resumir "a anatomia dos esquemas" que teriam ocorrido na gestão do adversário.

Segundo o candidato do PSOL, as informações só serão divulgadas na TV porque é o meio de comunicação com maior alcance. "Nós decidimos usar o maior espaço que nós temos, que é a televisão, para apresentar essas denúncias", afirmou.

Candidato negou que ter adotado a mesma estratégia Marçal teve no 1º turno. "Não é uma emulação, não. A gente precisa dialogar com a sociedade. Às vezes se normaliza tanto um absurdo que, se você não chamar a atenção para ele, [fica esquecido]", afirmou Boulos.

O que eu estou falando sobre o Ricardo Nunes nos debates, nas sabatinas, são verdades. Não são mentiras. É uma estratégia diferente do Pablo Marçal. Por isso, vamos separar o joio do trigo, o que é a tática do Marçal e o que é a minha.

Guilherme Boulos

Quem emula estratégia é o candidato do MDB, afirmou Boulos. O candidato do PSOL acusou o adversário de reproduzir informações falsas que o Marçal usou no primeiro turno. Na véspera de 6 de outubro, o ex-coach publicou nas redes sociais um laudo médico falso associando Boulos ao consumo de drogas.

O Ricardo Nunes reforçou essas fake news. Ele chegou a perguntar em debates se eu tinha cheirado. Ele reforça essas fake news de uma maneira sorrateira, quando quer confundir as pessoas sobre a diferença que eu faço de traficante e usuário, dizendo que eu sou a favor de drogas de maneira geral.

Guilherme Boulos

*Participam desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Caíque Alencar, Nathália Moreira (estagiária), Rafael Neves e Wanderley Preite Sobrinho, do UOL , em São Paulo.