Boulos nega baixa adesão de Lula e diz que ele pode voltar após acidente

Do UOL*, em São Paulo

O candidato a prefeito de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) negou em sabatina UOL/Folha que o presidente Lula (PT) tenha participado pouco de sua campanha e disse que ele pode estar na cidade ao seu lado na reta final antes do segundo turno, após recuperação do acidente doméstico que sofreu no final de semana.

O que aconteceu

Boulos disse que sua campanha foi a que recebeu mais contribuições de Lula em todo o Brasil. "Que campanha o presidente Lula fez este ano? Ele foi agora para alguns estados, no máximo uma vez em cada um. O presidente Lula já esteve três vezes na minha campanha, fazendo cinco eventos diferentes", afirmou ao dizer que Lula "foi exemplar". "Estou extremamente grato e satisfeito com a participação e o compromisso [dele] com a nossa campanha."

Segundo o candidato, Lula "virá para São Paulo na reta final". Ele desejou uma "pronta recuperação do nosso presidente", lembrou que ele precisou "levar ponto na cabeça" e que está no Palácio da Alvorada descansando. "Eu tenho certeza de que ele se recuperando, eu falei com ele por telefone. Ele se recuperando, estando bem, virá para São Paulo na reta final", afirmou.

Boulos relacionou o interesse de Lula em sua campanha à necessidade de enfrentar o bolsonarismo. "Eu não estou enfrentando o Ricardo Nunes", afirmou. "O Ricardo Nunes é um fantoche, gente. O que eu enfrento hoje é o projeto de um grupo político de direita e extrema direita."

Para o candidato do PSOL, o objetivo final é lançar candidatura a presidente do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em 2026. "Esse projeto está representado pelo governador Tarcísio, que quer usar a cidade de São Paulo como trampolim para viabilizar a candidatura presidencial dele em 2026", disse.

Esse projeto se traduz na ideia de alguns setores que vocalizam que querem derrotar o presidente Lula em 26 com um bolsonarismo sem Bolsonaro. Então, o Tarcísio seria a expressão desse projeto.

Guilherme Boulos (PSOL), candidato a prefeito

Nunes também foi convidado a participar de sabatina, mas negou convite. Na semana passada, o candidato do MDB também cancelou, de última hora, a participação em um debate entre ele e Boulos organizado pelo pool formado por UOL, Folha e RedeTV!.

*Participam desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Caíque Alencar, Nathália Moreira (estagiária), Rafael Neves e Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, em São Paulo.