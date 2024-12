Celtic vence Rangers nos pênaltis e conquista Copa da Liga escocesa

O Celtic conquistou o primeiro título da temporada escocesa ao erguer neste domingo (15) a Copa da Liga, com uma vitória sobre o vizinho e eterno rival, o Glasgow Rangers, na decisão por pênaltis (5-4 após um empate em 3 a 3).

O Rangers do técnico belga Philippe Clément abriu o placar no 'Old Firm Derby' com um gol do meio-campista Nedim Bajrami aos 41 minutos. Mas no segundo tempo o jogo ganhou contornos dramáticos.

O Celtic empatou e virou no espaço de quatro minutos com Greg Taylor (56') e o japonês Daizen Maeda (60'), antes de o marfinense Mohamed Diomande deixar tudo igual novamente (75').

Com 2 a 2 no placar, o atacante alemão Nicolas Kühn colocou o Celtic em vantagem aos 87 minutos, mas o Rangers prolongou o suspense ao empatar um minuto depois, aos 88 minutos, através do brasileiro Danilo.

Na disputa de pênaltis, a sorte sorriu para o Celtic, que sucedeu o próprio Rangers como novo campeão deste torneio.

O técnico do Celtic, o norte-irlandês Brendan Rodgers, já venceu dezesseis dos vinte clássicos disputados na partida mais icônica do futebol escocês.

