Famílias que tiveram filhos trocados na maternidade fazem passeio juntas

As famílias que tiveram seus bebês trocados em uma maternidade em Goiás fizeram um passeio juntas neste sábado (14).

O que aconteceu

O passeio foi para ver a decoração de Natal. As famílias são de Inhumas, interior de Goiás. Em uma foto publicada nas redes sociais estão os meninos que foram trocados, o irmão mais velho de um deles, os dois pais, Cláudio Alves e Guilherme Souza, e as duas mães, Yasmin da Silva e Isamara Mendanha.

As mães publicaram mensagens para os dois meninos. Yasmin da Silva publicou uma foto com os dois e escreveu: "Meus dois meninos". Isamara Mendanha postou: "Meus meninos". Ela também agradeceu o apoio recebido pela internet.

Um exame de DNA cruzado confirmou que dois bebês foram trocados. O resultado foi recebido pelas famílias na sexta-feira (13). O exame mostrou que Guilherme de Souza e Isamara Mendanha têm parentesco com a criança que Yasmin Silva e Cláudio Alves levaram para casa em outubro de 2021. Yasmin e Claudio têm parentesco com o menino levado por Guilherme e Isamara para casa.

Entenda o caso

Os meninos foram trocados no Hospital da Mulher de Inhumas, em Goiás. Os dois nasceram no dia 15 de outubro de 2021. As famílias chegaram a se conhecer na maternidade, mas a descoberta sobre a troca só aconteceu em outubro de 2024, quando as crianças já tinham completado três anos.

Famílias planejam criar as crianças como irmãs. Guilherme e Isamara pensam em se mudar para perto da casa de Yasmin para os dois poderem ter maior convivência, afirmou o casal ao programa Encontro, da TV Globo.

Teste de DNA em uma das crianças foi o que iniciou a desconfiança. O ex-marido de Yasmin da Silva pediu o exame após a separação. Mãe, pai e bebê fizeram o exame e o resultado mostrou que nenhum dos três tinha laços sanguíneos. Após o resultado, o casal procurou a família que conheceu na maternidade, que também fez o teste com o próprio filho. O exame do segundo casal também deu negativo.

Hospital não se manifesta. Contatado pelo UOL na sexta-feira (13), o Hospital da Mulher de Inhumas disse por meio de sua assessoria jurídica que não falaria sobre o assunto por ser um caso que envolve crianças.