Feriados de novembro 2024: veja datas e dias da semana

Do UOL, em São Paulo

O próximo feriado nacional com possibilidade de emenda de folgas será no dia 15 de novembro, uma sexta-feira, quando se celebra a Proclamação da República.

Além disso, novembro trará outros feriados importantes, como o Dia de Finados, e o Dia da Consciência Negra. Veja os dias e datas a seguir.

Feriados nacionais em novembro:

2 de novembro (Finados) - sábado;

15 de novembro (Proclamação da República) - sexta-feira;

20 de novembro (Dia da Consciência Negra) - quarta-feira;

'Feriado surpresa' no Rio de Janeiro

Dois dias de feriado. O Rio de Janeiro se prepara para dois novos feriados municipais em novembro de 2024.

Datas do feriado e abrangência. Os feriados serão no dia 18 (segunda-feira) e 19 (terça-feira). A data é válida apenas para o município.

Motivo do feriado. A Lei 8.314/24, sancionada em maio, estabelece os dias de feriado. A decisão foi tomada para facilitar a logística da Cúpula de Chefes de Estado e de Governo do G20, evento de importância global na cidade.

Possibilidade de emenda. As novas datas não interferem no feriado nacional do Dia da Consciência Negra, que ocorre em 20 de novembro.

Serviços essenciais devem manter atividade

No entanto, de acordo com a lei, nem todos os setores devem parar, serviços essenciais devem manter suas atividades normalmente durante os feriados. Os setores que continuarão operando incluem:

Comércio de rua;

Bares e restaurantes;

Hotéis, hospedarias e pousadas;

Centros e galerias comerciais, shopping centers;

Estabelecimentos culturais (teatros, cinemas e bibliotecas);

Pontos turísticos;

Empresas de mídia (jornalísticas, de radiodifusão sonora e de imagens);

Indústrias localizadas nas Áreas de Planejamento;

Padarias;

Estabelecimentos que trabalham remotamente.

Calendário nacional dos próximos feriados

Confira o restante dos feriados, prepare e organize a sua agenda:

25 de dezembro (Natal) - quarta-feira;

1º de janeiro (Ano Novo) - quarta-feira.