Outlet: roupas da Hering têm até 60% de desconto com cupom, mas é só hoje

O Guia de Compras UOL encontrou uma promoção no site do Outlet Hering que está valendo a pena para quem deseja renovar o próprio guarda-roupa ou o das crianças.

Só nesta segunda-feira (21) a loja oferece o cupom que dá até 60% de desconto em roupas selecionadas. Vale destacar que muitas dessas peças já estão com preço reduzido, e o cupom dá um desconto adicional.

Para aproveitar esse desconto extra, é necessário usar o cupom "DIADOOUTLET" depois de adicionar os produtos à sacola e antes de fechar a compra. Confira algumas peças em oferta que o Guia selecionou com ótimos descontos:

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.