Resistência a Boulos e tolerância a Nunes marcam 2º turno, diz Datafolha

Do UOL, em São Paulo

Um obstáculo acompanha a trajetória de Guilherme Boulos (PSOL) no segundo turno na corrida pela Prefeitura de São Paulo. O deputado federal somou 56% dos eleitores respondendo que não votariam nele de jeito nenhum, segundo a pesquisa Datafolha divulgada nesta semana.

O que aconteceu

Boulos é o mais rejeitado na disputa mesmo saindo de 58% para 56%. O atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) somou 35% considerando apenas o recorte de rejeição. Antes, ele somava 37%. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Números de Guilherme Boulos (PSOL)

Não votaria de jeito nenhum: 56%

56% Votará com certeza: 30%

30% Talvez vote: 13%

13% Indecisos: 1%

Números de Ricardo Nunes (MDB)

Votará com certeza: 45%

45% Não votará de jeito nenhum: 35%

35% Talvez vote: 20%

20% Indecisos: 1%

Outro segmento da pesquisa mostrou que 40% dos eleitores escolhem um candidato porque ele é o ideal. Outros 59% dizem que não há opção melhor.

Neste recorte, Guilherme Boulos aparece com o candidato ideal para 57%. Outros 43%, porém, dizem que não há opção melhor.

Ricardo Nunes, por outro lado, soma 69% entre os que dizem que não há opção melhor. Para 30%, ele é o candidato ideal.

Apoios no segundo turno

O Datafolha mostrou os números em relação aos seus respectivos apoiadores. Nunes somou na nova sondagem 83% dos eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Mesmo com o apoio a Boulos, 26% dos eleitores de Lula (PT) votariam no atual prefeito.

Boulos atraiu 65% dos eleitores do atual presidente. Quando o recorte é relacionado aos eleitores de Bolsonaro, o psolista soma apenas 5%.

Em relação aos números da semana anterior, a sondagem mostrou um cenário estável. Nunes ficou com 85% entre os bolsonaristas, e o deputado federal, 63% entre os petistas. A margem de erro é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos, neste segmento.

Entre os eleitores de Lula

Guilherme Boulos: 65%

65% Ricardo Nunes: 26%

26% Em branco/nulo/nenhum: 7%

7% Não sabem: 2%

Entre os eleitores de Bolsonaro

Ricardo Nunes: 83%

83% Em branco/nulo/nenhum: 13%

13% Guilherme Boulos: 5%

5% Não sabem: 0%

O panorama se mantém positivo para Nunes entre os apoiadores do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Neste segmento, ele soma 81% contra 7% do psolista.

O deputado federal fica à frente considerando os eleitores de Fernando Haddad (PT) nas eleições de 2022. No recorte feito pelo Datafolha, Boulos soma 64% deste eleitorado, e Nunes, 26%.

Entre os eleitores de Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes soma 77%. Boulos, por outro lado, fica com apenas 8%.

O saldo positivo se inverte quando considerado os eleitores de Tabata Amaral (PSB). O psolista soma 52% contra 27% do adversário.

O que mostrou o novo Datafolha

Nunes está 18 pontos percentuais à frente de Boulos. O atual prefeito tem 51% das intenções de voto, enquanto o psolista é o escolhido de 33% dos eleitores paulistanos. Os números são da pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores.

Nunes oscilou para baixo, e Boulos se manteve estável. O prefeito oscilou quatro pontos percentuais (p.p.) para baixo em relação à última pesquisa, divulgada no dia 10 de outubro. O psolista, por outro lado, não teve movimentações nas intenções de voto desde o último levantamento.

Datafolha (pesquisa estimulada)

Ricardo Nunes (MDB): 51% (eram 55%)

51% (eram 55%) Guilherme Boulos (PSOL): 33% (eram 33%)

33% (eram 33%) Em branco/nulo/nenhum: 14% (eram 10%)

14% (eram 10%) Não sabe: 2% (eram 2%)

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados ao entrevistado, a diferença entre Nunes e Boulos é menor.

Ricardo Nunes (MDB): 41% (eram 41%)

41% (eram 41%) Guilherme Boulos (PSOL): 30% (eram 29%)

30% (eram 29%) "No atual": 2% (eram 2%)

2% (eram 2%) Outras respostas: 3% (eram 4%)

3% (eram 4%) Em branco/nulo/nenhum: 10% (eram 10%)

10% (eram 10%) Não sabe: 12% (eram 12%)

Metodologia

A pesquisa Datafolha foi encomendada pela Folha de S.Paulo e ouviu 1.204 eleitores da capital paulista entre os dias 15 e 17 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o protocolo SP-05561/2024.