Trump pede fim do horário de verão nos EUA

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta sexta-feira (13), que trabalhará para pôr fim ao "incômodo" costume de adiantar os relógios em uma hora a cada primavera, medida que, segundo ele, representa uma carga financeira desnecessária para o país.

"O Partido Republicano utilizará seus melhores esforços para eliminar o horário de verão, que tem um público pequeno, mas forte, porém não deveria! O horário de verão (DST) é inconveniente e muito caro para nossa nação", publicou Trump em sua rede, Truth Social.

O horário de verão foi adotado pelo governo federal durante a Primeira Guerra Mundial, mas se tornou impopular entre os agricultores e acabou rapidamente abolido. Muitos estados experimentaram suas próprias versões até que, em 1967, a medida foi reintroduzida em todo o país.

O Senado dos Estados Unidos, controlado pelos democratas, apresentou em 2022 um projeto de lei que, assim como o plano de Trump, acabaria com a mudança de hora duas vezes por ano (adiantar na primavera e atrasar no outono), em favor de uma "nova hora padrão permanente".

No entanto, a Lei de Proteção da Luz Solar propunha a mudança oposta - manter permanentemente o horário de verão, em vez de eliminá-lo - para dar lugar a tardes mais iluminadas e menos viagens de volta para casa no escuro aos estudantes e trabalhadores.

O projeto de lei nunca chegou à mesa do presidente Joe Biden, pois não foi aprovado pela Câmara dos Representantes, liderada pelos republicanos.

O texto foi apresentado em 2021 por um republicano, o senador da Flórida Marco Rubio, que está prestes a se juntar à administração de Trump como secretário de Estado. Na época, Rubio disse que estudos haviam demonstrado que um horário de verão permanente poderia beneficiar a economia.

Nos últimos anos, o clamor para tornar o horário de verão permanente aumentou, especialmente entre políticos e grupos lobistas do nordeste, onde as manhãs de inverno costumam ser geladas.

É pouco provável que qualquer mudança afete o Havaí e a maior parte do Arizona, Nação Navajo, Samoa Americana, Guam, Ilhas Marianas do Norte, Porto Rico e Ilhas Virgens dos Estados Unidos, que não adiantam a hora no verão.

