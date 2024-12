Clérigos sírios em antigo reduto de Assad pedem unidade nacional e democracia

Por Bulent Usta e Tuvan Gumrukcu

LATAKIA, Síria (Reuters) - Milhares de pessoas se reuniram no noroeste da Síria nesta sexta-feira para orações semanais e um ato em que clérigos da cidade portuária de Latakia, um antigo reduto do presidente deposto Bashar al-Assad, pediram unidade nacional sob o novo governo do país.

"Liberdade para sempre, apesar de Assad", cantaram alguns dos presentes na praça em frente à mesquita Al-Ajjan, juntamente com "Deus é o maior" e "Um, um, um, o povo sírio é um".

Rebeldes sírios derrubaram Assad e o brutal governo de cinco décadas de sua família no último domingo e formaram um novo governo liderado pelo Hayat Tahrir al-Sham (HTS), ex-afiliado da Al Qaeda. O grupo prometeu uma nova ordem tolerante e inclusiva.

Após as primeiras orações de sexta-feira desde a derrubada de Assad, líderes religiosos se dirigiram a uma multidão de milhares de pessoas no lado de fora da mesquita, pedindo que as pessoas abandonassem as armas.

Alguns espectadores agitaram a nova bandeira da Síria enquanto o novo hino do país, uma canção rebelde adotada para esse propósito, tocava nos alto-falantes.

Khaled Kamal, um imã sunita que discursou no encontro, disse à Reuters que é uma "alegria sem igual" retornar à Síria após fugir para o exterior durante a guerra. Ele conclamou todos os sírios no exterior a retornarem.

"Para ser honesto, este momento é indescritível", disse Kamal.

"Damos as boas-vindas a qualquer presidente para a Síria, seja sunita, alauíta ou cristão, desde que o povo o escolha", acrescentou, referindo-se ao grupo étnico e religioso alauíta de Assad.

O futuro na Síria, onde o grupo islâmico sunita HTS emergiu como a força dominante, é incerto para muitos, especialmente para as minorias.

Acredita-se que muçulmanos xiitas, cuja ramificação alauíta está concentrada em Latakia, representem cerca de um décimo da população, que era de 23 milhões antes do início da guerra civil no país em 2013.

(Reportagem de Tuvan Gumrukcu, Bulent Usta e Umit Bektas)