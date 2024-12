Com crise energética se agravando, Cuba fica sem combustível nas bombas

HAVANA (Reuters) - Os cubanos que ainda estão se recuperando de meses de apagões que duraram horas agora têm um novo problema: falta de combustível.

Muitos postos de gasolina em toda a ilha estão fechados há dias porque uma escassez excepcionalmente grave deixou o país quase sem gasolina e diesel, encalhando os motoristas e criando filas aparentemente intermináveis nas bombas em Havana.

"Estamos esperando a chegada de um caminhão de combustível há três dias", disse Armando Corrales, do banco do motorista de seu Kia SUV cinza em um posto de gasolina na capital.

"As pessoas dormiram aqui na fila para não perderem seu lugar."

A mais recente crise ocorre na esteira de três apagões nacionais em dois meses que deixaram milhões de pessoas no escuro por dias, levando o governo a fechar temporariamente escolas e indústrias não essenciais.

Cuba ainda não apresentou uma explicação para o déficit mais recente.

Apenas uma pequena quantidade de combustível foi oferecida em Havana desde quarta-feira, de acordo com um aplicativo do governo que registra as entregas em postos de gasolina individuais.

As autoridades já atribuíram a culpa pela escassez de combustível ao embargo comercial de décadas dos EUA, que complica as transações financeiras de Cuba e dificulta a compra de combustível no mercado à vista pelo governo.

Aliados de longa data de Cuba reduziram remessas de combustível neste ano. A Venezuela enviou 44% menos petróleo bruto e combustível para a ilha caribenha no período de janeiro a novembro, segundo dados de monitoramento de navios-tanque e documentos da empresa estatal venezuelana PDVSA.

O México, que se tornou um fornecedor regular da ilha, compensou parte da diferença. Mas tanto a Venezuela quanto o México enviam principalmente petróleo bruto para Cuba, cujas refinarias obsoletas precisam usá-lo para produzir gasolina e diesel para carros, caminhões e geradores.

(Reportagem de Dave Sherwood e Nelson Acosta, reportagem adicional de Carlos Carrillo e Mario Fuentes em Havana e Marianna Parraga em Houston)