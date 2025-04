Grupo que resgatou armas em vez de crianças processa Taurus: 'Enganados'

Um grupo de voluntários que ajudava nos resgates durante as enchentes no Rio Grande do Sul, no ano passado, entrou na Justiça contra a Taurus pedindo indenização de mais de um R$ 1,2 milhão. Eles relatam que foram chamados para salvar crianças durante a tragédia no Aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre e acabaram resgatando uma carga de armamentos.

O que aconteceu

Os seis voluntários pedem, juntos, uma indenização de R$ 1.270.800 da Taurus. A ação aguarda manifestação do Juízo no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. A União também é ré no caso.

Grupo entrou com processo por danos morais. Eles alegam que foram enganados, coagidos e constrangidos na ação de resgate as armas, que tirou 3 mil artefatos bélicos de dentro do aeroporto durante as enchentes que atingiram o terminal.

O grupo relatou à Justiça que o caso é grave pela forma como foram abordados. Eles alegam que foram enganados, ao serem chamados para um salvamento de crianças e acabarem tendo que transportar armas. A Taurus Armas S.A. nega que tenha recrutado voluntários civis.

A ação aponta ainda que os voluntários foram expostos a um alto risco. Eles alegam que não tiveram treinamento adequado e nem equipamentos de segurança, como coletes a prova de balas, para carregar o arsenal. O UOL apurou, à época, que a carga com fuzis e metralhadoras foi resgatada para evitar saques de grupos criminosos.

Carga resgatada do aeroporto Imagem: Arquivo pessoal/Nicolas Vedovatto

Taurus demonstrou falta de lealdade, informação e assistência no episódio, segundo os advogados dos envolvidos. Ainda de acordo com o processo, eles alegam que a empresa mentiu sobre a natureza da missão —que, segundo o informado, seria resgatar crianças ilhadas.

Para a indenização, os advogados dos voluntários ainda pontuaram que suas imagens foram veiculadas em um programa de televisão de forma indevida. Em reportagem exibida no Fantástico, da TV Globo, todos eles foram identificados como agentes da Polícia Federal.

Constrangidos pelos prepostos da Taurus S/A, foram expostos a essa circunstância delicadíssima, e, na prática, organizaram toda a logística envolvendo o transporte das armas para fora do aeroporto, enquanto os funcionários da empresa Taurus S/A e agentes da Polícia Federal apenas assistiam. E não podemos nunca esquecer que a empresa também tinha a informação sobre a intenção de criminosos em obterem a carga que os autores transportavam.

Petição dos voluntários, em ação judicial

União também é ré na ação. De acordo com os voluntários, agentes da Polícia Federal que atuaram no resgate tinham conhecimento que eles eram civis despreparados para operação de alto risco. Ainda no processo, é relatado que os policiais foram omissos ao permitirem que eles fizessem o transporte do armamento sem escolta adequada.

O UOL apurou, à época, que a Polícia Federal não conferiu o documento dos voluntários. Portanto, pessoas estranhas tiveram acesso e ficaram a sós com as armas mesmo com o risco da operação. A AGU (Advocacia-Geral da União) nega que a União tenha responsabilidade sobre o episódio e disse que já se apresentou nos autos.

Por fim, o processo pede a atuação do Ministério Público Federal no caso, por se tratar de um assunto de interesse público e social. Para os advogados, o resgate de armas por civis é um problema de segurança pública e nacional.

Indenização requerida é de, no mínimo, 150 salários mínimos para cada um dos seis voluntários envolvidos no resgate das armas. Somadas e aplicadas correções, o valor é, ao todo, de R$ 1.270.800. Procurada pela reportagem, a defesa dos voluntários disse que "o dano moral não é fácil de quantificar. É inestimável. Nós levamos em conta a forma que eles foram chamados e a forma que foram enganados".

O que diz a Taurus

A empresa relatou que não tem qualquer responsabilidade sobre a operação. Em sua defesa, a Taurus alegou que as armas estavam em processo de exportação e que, portanto, a custódia era da Fraport, administradora do aeroporto. Por isso, alega, a responsabilidade da segurança do armamento seria da Polícia Federal.

Operação aconteceu "dentro dos limites legais", segundo a empresa. A Taurus afirma que contratou empresas terceirizadas especializadas para o resgate, que todos os envolvidos estavam sendo escoltados e que, por isso, não estariam em risco.

Taurus acredita que o processo movido pelos voluntários não tem fundamento. Em nota encaminhada ao UOL, a empresa reafirmou que a operação foi coordenada pela Polícia Federal.

Esse processo judicial não é procedente, conforme foi demonstrado e comprovado pela Taurus na sua defesa. A operação foi determinada e coordenada pela Polícia Federal e a empresa não realizou recrutamento de voluntários civis.

Taurus, em nota

O que diz a União

A AGU disse, em nota, que já se manifestou sobre o caso no processo e nega qualquer responsabilidade sobre o ocorrido. Ao UOL, o órgão relatou ainda que, se for apontada alguma irregularidade, a responsabilidade será da Taurus.

Segundo a AGU, se houve algum ato que importe na responsabilização civil foi decorrente da conduta da empresa co-réu, proprietária do material bélico e responsável pelo seu transporte e armazenamento conforme as normativas específica de regência. A União, que tinha o dever de proteger a área do terminal aeroviário evitando saques, não seria a responsável pelo transporte dos materiais ou armazenamento dos mesmos em outro local.

Advocacia-Geral da União, em nota

Relembre o episódio

A equipe de voluntários diz ter sido enganada e coagida a resgatar mais de 3.000 armas do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, em meio às enchentes que afetaram o estado no ano passado. A equipe disse que foi chamada para "resgatar crianças" no dia 8 de maio de 2024, mas que no dia seguinte acabaram surpreendidos com uma convocação para transportar armamentos.

O grupo de voluntários atuava há cerca de dez dias em resgates de vítimas das enchentes, quando foi abordado por um homem, identificado como Michel Rodrigues, que pedia a ajuda deles para o salvamento de cem crianças. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal ABC+ e confirmada pelo UOL.

A equipe reuniu barcos, apetrechos e até brinquedos para o resgate. De acordo com Nicolas Vedovatto, um dos voluntários, o grupo estava atuando em diversas ações para salvar pessoas e animais, eles faziam parte de um grupo de surfistas, e possuíam conhecimento em águas e uso de embarcações —e por isso foram convocados para a missão.

Nicolas, Isaac e Igor, voluntários que participaram do resgate, da esquerda para a direita Imagem: Arquivo pessoal/Nicolas Vedovatto

No WhatsApp, Rodrigues disse que tinha recebido um pedido de socorro de uma pessoa que sabia da localização de crianças ilhadas. De acordo com ele, a localização não poderia ser exposta para não gerar uma espécie de engarrafamento de barcos. "Tudo sigiloso", disse.

Suposto intermediador alega que também é vítima. Procurado pelo UOL, após repercussão do caso, Michel Rodrigues disse que também foi convocado para auxiliar na busca de crianças e aponta um homem chamado Leonardo Godoy como o líder da operação.

Eu fui coagido, todos nós fomos enganados. A gente participava daqueles grupos ali de resgate (...) Mas o sorriso dos meninos (voluntários) nos vídeos do aeroporto mostra que eles não foram forçados.

Michel Rodrigues, suposto intermediador

Leonardo Godoy se apresentava como empresário nas redes sociais. Ele disse que estava na linha de frente de diversos resgates no Rio Grande do Sul. Nicolas Vedovatto e Michel Rodrigues o identificaram como chefe da suposta operação que tiraria crianças de um ponto crítico da região. Godoy pediu barcos para o grupo por meio de Rodrigues, segundo o voluntário.

Nicolas e cinco amigos, que hoje movem ação contra a Taurus, foram ao ponto de encontro para partir ao resgate. Chegando em um posto de gasolina na região metropolitana de Porto Alegre, em vez dos bombeiros, encontraram Godoy e uma mulher identificada como Vivian Rodrigues —que se apresentou como funcionária da Taurus.

"Ela disse: 'não são crianças, na verdade, são armas'". No posto, os amigos alegaram que resistiriam à ideia de buscar a carga bélica, mas a mulher insistiu falando que a ajuda deles iria "salvar muitas vidas" e que eles não poderiam desistir pois no momento "sabiam demais". O grupo acabou indo.

Os supostos organizadores da ação comunicaram que a Polícia Federal estava envolvida no resgate. O UOL tentou contato com Vivian por telefone e mensagem. Apontada como funcionária da Taurus, ela atendeu a ligação, mas desligou após identificação da reportagem.

Chegou um ponto do trajeto a Vivian falou para guardar os celulares e não fazer movimento brusco por conta dos snipers que estavam nos acompanhando.

Nicolas Vedovatto, voluntário

Equipe chegou e encontrou homens da PF. O UOL apurou que a PF não fez a conferência de quem participava do resgate da carga sensível. A averiguação é praxe em ocorrências como essa, mas por conta da tragédia climática, não foi realizada. O voluntário disse que no início estava tudo "desorganizado", e que até chegaram a levar parte da carga sem escolta alguma até um caminhão.

Após a instauração do processo pelos voluntários, o UOL tentou contato com os envolvidos. Vivian não respondeu aos contatos, Godoy e Rodrigues não foram encontrados. O espaço segue aberto para manifestação.

À época dos fatos, a Taurus não informou se a mulher fazia parte do seu quadro de funcionários. A reportagem solicitou uma lista dos participantes do resgate das armas, mas a empresa não quis fornecer. Em abril de 2025, quase um ano após a ocorrência, Vivian atualizou seu Linkedin narrando que saiu da empresa: "foram desafios, conquistas e, o mais importante, conexões que fizeram toda a diferença", publicou.