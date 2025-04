Influenciador que teve pés amputados ao capotar BMW volta a dirigir

O influenciador digital Matheus Dressler, de 33 anos, conhecido pela organização do campeonato Race 100-200, voltou a dirigir e a compartilhar sua rotina e conteúdos voltado ao universo automotivo na internet.

Dressler segue em processo de recuperação após ter os pés amputados ao sofrer um acidente na Rodovia Antônio Machado Santana (SP-225), na região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, no dia 15 de janeiro.

Na noite de ontem, o influenciador postou um vídeo no Instagram onde aparece dirigindo um Golf GTI. Na imagem é possível ver que há uma adaptação para que ele consiga controlar os pedais de aceleração e freio.

Depois de três meses voltei a ter a sensação de liberdade

"Tem aqui essas duas barras que são juntadas por um anel, uma está presa no freio e a outra no acelerador, ou seja, no caso, para acelerar é só eu segurar com o dedão e para frear é só empurra", explicou, na sequência.

Também na noite de segunda-feira (7), o influenciador divulgou o primeiro vídeo de seu retorno em seu canal do Youtube. Antes disso, já havia feito uma live falando sobre seu acidente e todo o processo de recuperação.

Outros momentos do seu dia a dia, como a volta aos treinos de musculação e passeios com os amigos já vinham sendo compartilhados no Instagram.

No vídeo postado em seu canal, o influenciador mostra como foi o início da recuperação e aparece chegando do hospital após ir trocar o curativo da perna. Ele relata que foi necessário fazer um enxerto de pele na área amputada e que, para isso, peles foram retiradas da sua coxa.

Apaixonado pelo mundo automotivo, o influenciador também fala sobre seus carros e o que pretende fazer com eles - trocas e aquisição de um novo. Sobre a BMW do acidente, ele diz que não viu mais o veículo e que pretende vender as peças.

"Não quero mais nem olhar o carro. Não quero ver. Acho que é melhor", disse.

'Culpa foi do pneu'

Live feita por Matheus Dressler em março Imagem: Reprodução/ Instagram

Acompanhado do pai, de um médico e de convidados, Dressler fez uma live no dia 25 de março para falar do acidente.

Na transmissão ao vivo, ele respondeu às perguntas de internautas e afirmou que seu acidente foi causado por um pneu que murchou repentinamente, segundo análise da perícia feita pela Polícia Civil.

O influenciador dirigia uma BMW 325, ano 1992, quando "aparentemente o pneumático da roda traseira direita sofreu uma desinflagem repentina", ou seja, murchou repentinamente fazendo com que ele perdesse a direção do veículo. Ele estava sozinho no veículo.

"Virei passageiro do carro, perdi o controle por mais experiência que eu tenho em dirigir. Bati no guard rail e ele entrou no veículo e foi onde aconteceu a amputação das minhas pernas".

Segundo o laudo, após o choque, o veículo percorreu aproximadamente 31 metros sobre a defensa metálica, girou e andou mais 51 metros até parar no acostamento da rodovia. O influenciador conta que, apesar da gravidade do acidente e de ter perdido muito sangue, ele ficou acordado aguardando o seu resgate.

"Eu tentei erguer meu corpo e já vi ali que parte das minhas pernas haviam sido amputadas. Eu impulsionei meu corpo para trás, deitei o banco e fiquei aguardando socorro. Era uma dor muito intensa, eu gritava de dor", relembrou.

Após um mês internado, o influenciador teve alta hospitalar e seguiu sua recuperação em casa.

Foto Acidente Matheus Dressler Imagem: Reprodução

História marcada pela velocidade

Matheus Dressler ganhou notoriedade nas redes sociais com mais de 200 mil seguidores, compartilhando sua paixão por carros de luxo e alta performance.

Ele é criador do Race 100-200, um evento que reúne entusiastas da velocidade para disputas organizadas e seguras em locais como o aeroporto de São Joaquim da Barra (SP). A ideia é que os proprietários de carros de alta performance tenham a oportunidade de levar veículo ao limite em um espaço fechado.

No entanto, a relação de Matheus com os carros de alta velocidade já havia lhe dado outro susto no passado. Em um vídeo que viralizou após o acidente, ele relembrou um episódio em que colidiu a 270 km/h enquanto disputava um racha em uma rodovia - uma "brincadeira irresponsável", segundo suas próprias palavras.

Após sobreviver, decidiu abandonar disputas em estradas públicas e focar em pistas apropriadas. "Poderia ter matado alguém, mas, graças a Deus fui eu quem capotei", disse na ocasião.