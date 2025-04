'Bondinho' no litoral: projeto do VLT vai chegar à Praia Grande (SP)?

Do UOL, em São Paulo

A Prefeitura de Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, desenvolveu uma proposta para ser enviada ao governo estadual com o objetivo de estender o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) da Baixada Santista até o município.

O que aconteceu

Proposta foi montada pela assessoria técnica da prefeitura e ainda tem que ser submetida à Secretaria de Transportes. "Também seria uma melhoria para Santos e São Vicente, porque diminuiria o fluxo de ônibus entre as cidades", afirmou ao UOL o prefeito Alberto Mourão (MDB).

Depois da análise pela secretaria, o emedebista disse que tentará se reunir com Tarcísio de Freitas (Republicanos). "Esse VLT reduziria cerca de 30% do fluxo de carros dentro de Praia Grande, além da melhoria para o meio ambiente e a velocidade de locomoção dos passageiros", argumenta Mourão.

Prefeitura estima que o VLT atenderia cerca de 69 mil pessoas, que fazem diariamente o trecho proposto. O trajeto corresponde a aproximadamente 12 km.

Primeiro trecho do trajeto começa na estação Barreiros, em São Vicente, e segue até o Terminal Rodoviário Tude Bastos, em Praia Grande, segundo o projeto.

Nessa primeira etapa, o VLT passa pelo Rio Piaçabuçu até alcançar uma área conhecida na cidade por ter abrigado plantações de chuchu, no bairro Sítio do Campo. Depois, segue pela rua José Bonifácio até alcançar o terminal rodoviário.

Em seguida, o VLT passa na Via Expressa Sul até alcançar o Terminal Tatico, no Bairro Mirim. Depois, passa pela linha férrea presente na faixa de domínio da antiga ferrovia Santos-Juquiá até a divisa com Mongaguá.

Procurada pelo UOL, o Governo de São Paulo disse que está à disposição da Prefeitura de Praia Grande para discutir alternativas à mobilidade. Porém, a Secretaria de Parcerias em Investimentos ressaltou que, no momento, estão sendo feitas obras do terceiro trecho (Barreiros-Samaritá), que envolvem a reforma da ponte A Tribuna.

Atualmente, está em funcionamento apenas o primeiro trecho do VLT da Baixada Santista. Ele liga o terminal Barreiros, em São Vicente, a Santos.

A construção do segundo trecho, que ligará a estação Conselheiro Nébias ao bairro Valongo, em Santos, ainda está em andamento.