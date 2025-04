Conselho de Ética da Câmara decide sobre cassação de Glauber Braga

O Conselho de Ética da Câmara deve analisar hoje o relatório que defende a perda de mandato do deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ).

O que aconteceu

Ainda cabem recursos. Ele ainda pode recorrer na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) e, se o colegiado rejeitar seu recurso, o caso será analisado pelo plenário.

Cassação exige maioria absoluta da Casa. São necessários pelo menos 257 votos favoráveis no plenário da Câmara para que alguém perca o mandato.

Relator defendeu cassação pelo conselho. Paulo Magalhães (PSD-BA) apresentou parecer favorável à perda de mandato na semana passada, mas a votação foi adiada após pedido de vista de Chico Alencar (PSOL-RJ).

Diante das provas produzidas nos autos, verifica-se que o representado [deputado Glauber Braga] extrapolou os direitos inerentes ao mandato, abusando, assim, das prerrogativas que possui. Portanto, é imperioso admitir que o representado, com seus atos, efetivamente incidiu na prática da conduta, sendo cabível, no caso sob exame, a sanção da perda do mandato.

Paulo Magalhães (PSD-BA) no relatório favorável à perda de mandato de Glauber Braga

Acusação foi de quebra de decoro parlamentar. Segundo o partido Novo, autor da representação, Braga feriu o decoro ao expulsar das dependências da Câmara, aos chutes, um integrante do MBL (Movimento Brasil Livre) em abril de 2024.

Braga diz que sofreu perseguição de Lira. Durante sua defesa, o deputado acusou Arthur Lira (PP-AL), ex-presidente da Câmara, de interferir no processo de cassação. Ele afirma que o relatório de Paulo Magalhães foi combinado em troca de indicações em emendas de comissão.

Deputado do PSOL também já chamou Lira de "bandido" no plenário. O parlamentar prestou depoimento na PF (Polícia Federal) em ação que investiga uma manobra do ex-presidente para liberar R$ 4,2 bilhões em emendas.

Eu não estou lutando contra o que é o relatório aqui feito pelo deputado Paulo Magalhães. Eu estou lutando contra a compra de apoio político, que já estava pré-datada, prefixada, a partir daquilo que ele indicou de orçamento secreto em articulação com o sr. Arthur Lira.

Glauber Braga (PSOL-RJ), em fala na comissão

Deputados avaliam que a cassação é desproporcional e 'bombeiros' atuam para apagar incêndio. Nos últimos dias, parlamentares próximos a Magalhães tentaram convencer o parlamentar a mudar o parecer por considerarem que a perda de mandato para Braga é algo extremo.

Magalhães não votou na cassação de Chiquinho Brazão (RJ). O deputado se absteve de votar pela perda de mandato do parlamentar acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL).

Cassação de Brazão foi aprovada no Conselho de Ética em agosto de 2024, mas ainda não foi analisada pelo plenário. Lira encerrou as atividades legislativas na Câmara no dia 20 de dezembro e deixou a presidência sem pautar a perda de mandato do parlamentar. Não há previsão do atual presidente, Hugo Motta (Republicanos-PB), levar o caso ao plenário.

Poucos pedidos de cassação avançam até o plenário. Entre 2002 e 2024, o Conselho de Ética da Câmara aprovou 23 relatórios pedindo a cassação de deputados, mas apenas oito perderam o mandato. Quatro foram arquivados.

Oito deputados foram cassados desde 2002, quando foi criado o conselho. Flordelis (PSD-RJ), Natan Donadon (PMDB-RO), Eduardo Cunha (MDB-RJ), André Vargas (PT-PR), Roberto Jefferson (PTB-RJ), André Luis (MDB-RJ), José Dirceu (PT-SP) e Pedro Corrêa (PP-PE) perderam o mandato após votação em plenário. Os partidos são os dos deputados à época.

Relembre o caso

Deputado expulsou militante do MBL com empurrões e pontapés. Braga também xingou Gabriel Costenaro e precisou ser contido pela Polícia Legislativa.

Integrante do MBL fez provocações antes de ser expulso. Costenaro chamou Braga de "burro" e de "fraco" e falou algo sobre uma mulher —por quem, aos gritos, o deputado dizia ter muito respeito.

Braga e Costenaro prestaram depoimento à Polícia Legislativa. O deputado Kim Kataguiri (União-SP), que havia se reunido com Costenaro mais cedo, foi ao local e discutiu com Braga.

Costenaro foi cotado para se lançar candidato no Rio. Ele integra um núcleo batizado de "Inimigos Públicos", caravana formada para percorrer universidades brasileiras e atacar o que consideram ser "doutrinas esquerdistas".

Braga diz não se arrepender

"Não peço desculpas por nada que fiz", afirmou. Ao UOL, o deputado disse que assumiria suas responsabilidades. Segundo Braga, é a quinta vez que Costenaro o interpela com provocações.