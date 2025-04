Molho do Big Mac, frango do KFC: quais os segredos dos pratos dessas redes?

A receita da esfiha do Habib's foi aprendida com um dos primeiros funcionários da rede e é tratada como algo sagrado na empresa: só algumas pessoas sabem. Mas esse não é o único "segredo" das cozinhas de redes famosas.

O hambúrguer do McDonald's, por exemplo, não é feito com carne de minhoca —uma das lendas urbanas mais antigas em torno da marca. E o saudoso McFish é realmente feito de peixe, diferente do que muitos pensam.

0% minhoca e 100% carne

Carne bovina, tomate e alface. Paulo Camargo, ex-presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados, afirmou em 2022 que os próprios consumidores, ao visitarem a cozinha do McDonald's, têm a chance de "ver que tomate é tomate, alface é alface". "A primeira certeza que ele tem é que não tem minhoca na carne. A carne é 100% bovina", disse.

Sanduíche Quarter Pounder (conhecido no Brasil como Quarterão) em loja do McDonald's em Nova York, EUA Imagem: Michael M. Santiago/Getty Images North America/Getty Images via AFP

Boato pode ter surgido da moagem da carne. Em uma entrevista concedida à Folha de S.Paulo, José Renato Bellenzani, então diretor de operações da Braslo (processadora de carnes do McDonald's), disse que a ideia pode ter vindo do formato em que a carne fica quando sai pela máquina de moagem: lembra uma minhoca.

Segundo a rede de lanchonetes, os únicos ingredientes presentes nos hambúrgueres bovinos são a carne, o sal e a pimenta. Esses temperos são adicionados apenas nos restaurantes, depois que o hambúrguer é frito. Os cortes de carne usados vêm das partes dianteiras e costelas do boi.

Do Brasil para o mundo. É no "Food Town" (do inglês, Cidade do Alimento), em Osasco, que toneladas de carne bovina utilizadas pela marca são processadas. A carne, de abatedouros de Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, ainda é exportada para Colômbia e Paraguai.

Molho especial

O Big Mac, principal item do menu do McDonald's, teve a receita de seu molho especial "revelada". Mike Haracz, que se apresenta como ex-chef corporativo e ex-gerente de inovação culinária da rede de fast-food, "entregou" no TikTok o passo a passo para o preparo caseiro deste ingrediente especial.

O primeiro ingrediente é uma xícara de maionese. Ele especificamente usa a da marca Hellmann's, mas ensina que se pode "usar qual quiser" para fazer a receita.

Pepino, mostarda e vinagre. Em seguida, Mike Haracz adiciona 1/4 de xícara de relish de pepino agridoce, duas colheres de sopa de mostarda de Düsseldorf e uma colher de chá de vinagre de vinho branco.

Depois, o chef parte para os temperos. São 1 e 1/4 de colher de chá de páprica, uma colher de chá de cebola em pó, uma colher de chá de alho granulado e 1/8 de colher de chá de pimenta branca.

Peixe de origem sustentável

McFish Imagem: Reprodução/Instagram/@mcdonaldsleb

Outro mistério em torno do McDonald's é sobre o McFish. A rede mexeu com o coração dos fãs do lanche ao anunciar um retorno temporário do lanche no início do ano passado e retomar as vendas em 2025. O sanduíche leva peixe empanado, queijo cheddar e molho tártaro.

É um filé de peixe empanado. Sobre o peixe, o McDonald's diz que ele é da espécie Polaca, que é proveniente do Alasca. Além disso, ele tem o selo MSC (Marine Stewardship Council), que garante que a proteína tem origem sustentável.

Frango 'secreto' do KFC

Balde de frango do KFC Imagem: Reprodução/YouTube

Receita com 11 ervas e especiarias. O famoso frango empanado do KFC carrega bastante mistério. Mas, em 2016, um jornal americano afirmou que teve acesso à receita original, que dá um sabor único a cada mordida.

Segredo seria pimenta. Um ingrediente chave, de acordo com o Chicago Tribune, é a pimenta branca —parente aromática da pimenta regular, mas sem a pele escura. O jornalista teria ido até Kentucky, onde o primeiro frango KFC foi servido, e conheceu o sobrinho do coronel Harland Sanders.

KFC insiste que o segredo ainda está bem guardado. "Muitas pessoas fizeram afirmações como essa ao longo dos anos, mas ninguém nunca mostrou precisão", disse a companhia em um comunicado na época.

Empresa afirma que receita original está guardada em cofre. A rede faz uma publicidade intensa da sua receita secreta, afirmando que ela está guardada de forma segura em um cofre e é transportada em um caminhão blindado.

Cebola do Outback

Bloomin' Onion, do Outback Imagem: Divulgação

Cebola gigante. A Bloomin' Onion, nome da famosa cebola do Outback, é um sucesso entre os brasileiros. Em 2022, foram vendidas mais de 2.000 toneladas dela só no país. A rede não revela suas receitas, mas compartilha alguns poucos detalhes sobre seus principais pratos.

Formato inspirado em flor. Com formato inspirado na flor "waratah", que tem cerca de 10 cm de diâmetro e floresce na Austrália de setembro a novembro, o prato é feito com uma cebola gigante, empanada com farinha misturada a temperos especiais e, por fim, frita em óleo.

Corte especial e resfriamento. Após o corte das pétalas, faz diferença deixar a hortaliça em água fria, com pedras de gelo. Outro detalhe importante é usar pimenta e páprica, tanto no empanado como no molho.