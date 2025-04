Recebem estranhos a flechadas: como é o 'povo mais isolado do mundo'

Um americano de 24 anos foi preso na última semana após entrar na ilha Sentinela do Norte, na Índia, ao tentar manter contato com o povo que habita a região. Segundo as autoridades, Mykhailo Viktorovych Polyakov entrou na ilha com um coco e uma lata de Coca-Cola Diet.

O território, que é lar da população indígena mais isolada do mundo, é rodeado por uma série de regras que buscam manter a tradição dos habitantes locais e é considerado um dos mais isolados do mundo - a exemplo de muitas populações ainda reclusas na Amazônia.

Como é a ilha Sentinela do Norte

As ilhas Andaman e Nicobar, no Oceano Índico, são um território sob responsabilidade da Índia e constituído por 572 pequenas ilhas. Neste conjunto de ilhas vivem diferentes aldeias indígenas, como os "sentineleses", termo que se refere aos habitantes da ilha Sentinela do Norte, a cerca de 88 quilômetros do porto de Port Blair e a menos de duas horas via lancha de Wandoor.

Na região, cerca de 86% da área florestal é protegida. Com pouco mais de 59 quilômetros quadrados, a ilha Sentinela do Norte é demarcada como uma reserva sob o Regulamento de Proteção de Aldeias Aborígenes de 1956. A demarcação evita qualquer interação entre pessoas não autorizadas e o grupo que vive no local, além de delimitar um perímetro de 9,26 km (o equivalente a 5 milhas náuticas) que não pode ser ultrapassado por estrangeiros.

Ilha Sentinela do Norte Imagem: Reprodução

A Guarda Costeira da Índia monitora a região. Uma equipe da administração das ilhas Andaman e Nicobar também conduz a fiscalização da ilha Sentinela do Norte. As autoridades locais buscam evitar a caça ilegal, a invasão de propriedade e outras atividades ilegais frente às regras que regem o local, para preservar o modo de vida da população indígena e evitar a introdução de doenças.

Detalhes da ilha são pouco conhecidos

A curiosidade sobre o modo de vida na região mobiliza especialistas. A pesquisa "Contatos Sentineleses: revisitando antropologicamente os mestres mais reclusos da terra incógnita Ilha Sentinela do Norte", publicado na revista Nature em novembro de 2024, foi conduzida por cientistas sociais e antropólogos da Índia. O estudo explica, por exemplo, que o rótulo "Sentinelese" não é uma denominação feita pela própria população, e sim por pesquisadores e administradores que se dedicam a estudar os costumes locais, sendo um termo "etimologicamente derivado do nome da ilha".

Eles são o grupo de pessoas mais bem constituído e recluso, sem afinidade com populações vizinhas do mesmo arquipélago. A partir de contatos anteriores, é evidente que eles ainda dependem de ferramentas da Idade da Pedra, como arcos, flechas de metal e enxós [instrumento composto por um cabo com uma chapa de aço cortante na ponta, geralmente utilizado no manejo de pedaços de madeira], tornando-os caçadores-coletores dos tempos modernos

Estudo publicado na revista Nature

Conhecido por não corresponder a tentativas de contato externo, o povo local é considerado hostil com eventuais visitantes. Cerca de 200 pessoas moram na ilha Sentinela do Norte, e a língua, as práticas sociais e os conhecimentos tradicionais são pouco conhecidos pela comunidade internacional. Sem abertura para a presença de pessoas desconhecidas, os "sentineleses" costumam receber estrangeiros com flechas e lanças.

Após o tsunami de 2004, um membro "sentinelese" foi fotografado disparando flechas contra um helicóptero Imagem: Reprodução/Survival International

Segundo os pesquisadores, uma série de tentativas de contato com o povo da ilha foi realizada ao longo das últimas décadas. Na primeira ida à ilha, datada de março de 1970, uma equipe de estudiosos levaram alimentos como peixes, coco e bananas. "[Na ocasião] Cerca de 20 indivíduos foram avistados ameaçando atirar flechas", diz o estudo.

O relato mais recente, conforme a pesquisa, data do final de 2022. À época, três pescadores se aproximaram da ilha de forma não-proposital "e nunca mais retornaram". "O barco deles foi avistado na Ilha Sentinela do Norte pelos pescadores locais e pela administração das ilhas Andaman e Nicobar. Uma estrutura semelhante a uma bandeira também pode ser vista perto do barco deles", explica a pesquisa. "Nesse contexto, a bandeira pode ter sido o sinal de socorro ou o local onde eles foram enterrados pela aldeia 'sentinelese' após um breve encontro". De acordo com os especialistas, este caso continua sem solução.

Grupo de residentes da ilha Sentinela do Norte visto na praia Imagem: Reprodução/Survival International

A população da ilha depende exclusivamente da natureza para sustento e sobrevivência. Pequenos abrigos de palha de palmeira com quatro postes de madeira foram flagrados no local. Segundo os pesquisadores, os "sentineleses" se movem em grupos entre três a 18 pessoas para caçar e defender o território.

Os habitantes das Ilhas Sentinela do Norte, equipados com seu sistema de conhecimento indígena único moldado por seu nicho ecológico, podem ser muito superiores a qualquer outra maquinaria científica desenvolvida por meio da ciência e da tecnologia.

*Com informações da AFP