Endemol Brasil tem projeto de formação que descobre talentos no audiovisual

Nani Freitas, presidente da Endemol Shine Brasil, disse que a empresa, em parceria com o Instituto Criar, tem um projeto de formação para capacitar jovens para o mercado do audiovisual. Segundo ela, mais de cem estudantes já participaram. Nani foi convidada do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Nosso objetivo maior é a formação. É trazer esses estudantes para trabalhar a prática do que eles estão estudando. Os nossos executivos fizeram a mentoria, e hoje alguns deles já estão trabalhando como profissionais nas nossas produções, como The Masked Singer e MasterChef. Isso me dá muito orgulho.

Nani Freitas, presidente da Endemol Shine Brasil

Capacitação de jovens para o mercado de audiovisual Imagem: Divulgação

A Endemol Shine Brasil é uma divisão da Banijay Entertainment. A empresa cria, licencia e produz reality shows, game e talent shows, factuais e documentários para todas as plataformas e clientes. No seu catálogo, estão sucessos nacionais e mundiais, como Big Brother Brasil, MasterChef Brasil, The Masked Singer Brasil, No Limite e Xuxa - O Documentário, entre outros.

Inclusão racial e diversidade

Adesão ao Pacto de Promoção da Equidade Racial. O pacto é parte do compromisso da produtora em avançar com maior velocidade nas pautas de diversidade e inclusão. Hoje, após as contratações afirmativas, a empresa tem 34% de pessoas negras no escritório e quase 70% de pessoas contratadas no escritório são mulheres.