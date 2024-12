BC anuncia novo leilão de linha, de US$3 bi, para segunda-feira

(Reuters) - O Banco Central anunciou que fará novo leilão de dólares com compromisso de recompra na segunda-feira, quando serão ofertados 3 bilhões de dólares ao mercado.

Em comunicado divulgado nesta sexta, o BC afirmou que as propostas para o leilão de linha serão acolhidas das 10h20 às 10h25 de segunda-feira. As operações de venda da autarquia serão liquidadas na quarta-feira e as operações de compra, em 6 de março de 2025.

Na quinta-feira, o BC vendeu 4 bilhões de dólares em dois leilões de linha. Mais cedo nesta sexta, foram vendidos mais 845 milhões de dólares em um leilão à vista, sem compromisso de recompra.

(Por Isabel Versiani)