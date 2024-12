Aeroporto de Porto Alegre anuncia retomada de voos internacionais

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, concluiu suas obras de recuperação da pista de pouso e decolagem e retomará seus voos internacionais na próxima semana, informou a operadora Fraport Brasil nesta sexta-feira.

Segundo nota da concessionária, a pista volta a operar com toda sua extensão a partir das 8h de segunda-feira, com o primeiro voo internacional previsto para pousar no aeroporto na madrugada de 19 de dezembro, vindo da capital do Panamá.

O aeroporto teve suas operações temporariamente suspensas este ano em função dos danos decorrentes das fortes chuvas que assolaram o Estado do Rio Grande do Sul.

A Fraport informou nesta sexta-feira que também foram recuperadas as vias de acesso entre os pátios de aeronaves e a pista e o terminal de passageiros, permitindo a retomada do funcionamento do aeroporto 24 horas por dia.

Em 2 de janeiro, serão retomados os voos da Latam Airlines de Porto Alegre para Lima, no Peru, e no dia seguinte, para Santiago, no Chile, ambos com três frequências semanais.

Aerolíneas Argentinas e Sky Airlines voltam a operar em março e junho, respectivamente, e a portuguesa TAP também já confirmou o retorno da rota da capital gaúcha para Lisboa, com data de reinício a ser divulgada nos próximos dias, disse a Fraport.

"Com a retomada total da operação, Porto Alegre também ganha dois novos destinos domésticos: Recife e Salvador. A Fraport projeta que, em janeiro, o terminal terá, em média, 124 movimentos por dia", acrescentou a concessionária.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)