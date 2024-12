Canadá diz que responderá de maneira robusta se EUA impuserem tarifas

Por Divya Rajagopal

TORONTO (Reuters) - Ottawa e as províncias responderão de maneira robusta se o novo governo dos Estados Unidos levar adiante a promessa de impor tarifas sobre as importações do Canadá, disse a ministra canadense das Finanças, Chrystia Freeland, nesta sexta-feira.

A ministra, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e os 10 premiês das províncias realizaram duas ligações telefônicas recentemente para discutir a melhor forma de reagir caso o presidente eleito norte-americano, Donald Trump, imponha tarifa de 25% sobre as importações dos EUA provenientes do Canadá.

"Caso os Estados Unidos imponham tarifas injustificadas ao Canadá, é claro que responderemos, e a resposta canadense será necessariamente robusta. Estou confiante de que seria eficaz", disse Freeland, a repórteres.

Trump afirmou que manterá as tarifas em vigor até que o Canadá reprima drogas e imigrantes que cruzam a fronteira.

A Bloomberg noticiou na última quinta-feira que o Canadá estava analisando o possível uso de impostos de exportação sobre commodities, como urânio, petróleo e potássio.

Uma fonte do governo canadense disse que, embora todas as opções de retaliação estejam sobre a mesa, ministros e autoridades não estão nem perto de tomar qualquer tipo de decisão.

