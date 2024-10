Para estudar e trabalhar: esta escrivaninha faz sucesso e está por R$ 252

Quem busca economizar na compra de uma escrivaninha para home office ou para estudos pode se interessar por um modelo que o Guia de Compras UOL encontrou: a Lindóia, da marca Politorno. O produto é bem avaliado entre consumidores do Magalu, com nota média de 4,5 (do total de cinco).

Veja adiante algumas opiniões de quem a comprou, pontos de atenção e o que o fabricante promete.

O que diz a Politorno sobre essa mesa?

Tem duas gavetas;

É feita de MDP 15 mm e tem fundos das gavetas em chapa de fibra 3 mm;

Dimensões: 120 cm (largura), 75,5 cm (altura) e 45 cm (profundidade);

Acompanha manual de montagem e kit de ferragem;

Possui corrediças metálicas;

O fabricante sugere uso como escrivaninha para colocar notebook e livros ou ainda como penteadeira para organizar produtos de beleza;

O que diz quem a comprou?

Na Magalu, o produto tem mais de 3.800 avaliações. Confira algumas delas.

Material de boa qualidade, pelo preço valeu super a pena. Consegui montar sozinha, só tive dificuldade com as gavetas, porém, no geral eu amei!!

Rafaela



Produto maravilhoso. Amei e recomendo.

Siléia

Mesinha muito resistente, me surpreendeu. A montagem é bem fácil, é só entender o manual que dá tudo certo. Não tivemos nenhum problema a respeito da montagem. Atendeu às minhas expectativas. As gavetas são pequenas, então, se você está procurando uma mesa com gavetas maiores, essa não é a ideal.

Thais

Pontos de atenção

Alguns consumidores relatam que tiveram dificuldade na montagem do produto e recomendam busca um profissional especializado para isso.

Pessoal, não tentem montar sozinhos essa escrivaninha. Contratem um montador, porque ela não é fácil de montar e você pode acabar danificando a escrivaninha. A minha mesa de estudos ficou perfeita, porque contratei uma pessoa para montar. A qualidade dela é ótima, além de ser muito bonita. A minha escrivaninha veio perfeita. Amei e recomendo a compra.

Françueli

