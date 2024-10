Cuba aguarda chegada de furacão, governo promete volta da eletricidade na segunda-feira

O governo cubano espera que a energia seja restaurada na noite de segunda-feira para a grande maioria da ilha, que está se preparando neste domingo (20) para o impacto iminente do furacão Oscar no leste, após um apagão de 48 horas.

"Podemos falar sobre o restabelecimento do serviço para a maioria dos cubanos amanhã de manhã, à tarde, à noite", disse o Ministro de Energia e Minas, Vicente de la O Levy, em uma coletiva de imprensa, especificando que "o último cliente poderia talvez estar recebendo (o serviço) na próxima terça-feira".

Os cubanos estão sem energia há mais de dois dias, depois que uma falha técnica na usina termoelétrica de Antonio, a maior da ilha, causou o colapso do sistema elétrico nacional na sexta-feira. Além disso, há a chegada do furacão Oscar, de categoria um, na noite deste domingo, no extremo leste do país.

O ministro explicou que as autoridades estão se preparando para os danos às linhas de transmissão nessas áreas devido aos fortes ventos que já estão afetando essa parte do país.

De acordo com o Centro de Previsão do Instituto de Meteorologia, o Oscar "continua seu movimento entre oeste e oeste-sudoeste, o que indica que poderá atingir a costa durante a tarde e a noite" nas costas das províncias de Guantánamo e Holguín.

O governo vem se esforçando para reativar gradualmente os serviços de eletricidade no país, sem muito sucesso. Até a tarde deste domingo, o governo havia conseguido fornecer serviços para mais de 200.000 pessoas em Havana, de acordo com a empresa nacional de eletricidade.

O presidente Miguel Díaz Canel disse no sábado na rede X que "trabalhos estavam em andamento para proteger as pessoas e os recursos econômicos, dada a iminência do furacão Oscar".

"A situação energética" da ilha "também está sendo discutida", acrescentou.

- Dificuldade atrás de dificuldade -

As autoridades suspenderam as aulas e as atividades essenciais de trabalho até quarta-feira, apenas hospitais e serviços vitais para a população continuarão funcionando.

"Este apagão dificultou muito a vida dos cubanos. A situação é muito difícil, mas tento manter a calma, porque já existe muito estresse neste país", disse à AFP Yaima Valladares, uma dançarina de 28 anos.

A dona de casa Isabel Rodríguez, 72 anos, reclama de não conseguir dormir. "Como é que as nossas vidas não serão afetadas, se não tivermos nada, nem mesmo os motores hidráulicos podem ligar", disse ela.

"Minha geladeira está descongelada há três dias e tenho medo de que estrague tudo", explicou Adismary Cuza, um trabalhador privado de 56 anos, que está desesperado.

"Dois dias sem eletricidade, o que é esse senhor, o que vai acontecer? Os cubanos estão cansados de tanta coisa", acrescenta Serguei Castillo, 68 anos, que está tão preocupado quanto Cuza.

Na quinta-feira, Díaz-Canel disse que a crise se deve à dificuldade de aquisição do combustível necessário ao sistema elétrico, devido ao embargo que Washington aplica à ilha desde 1962.

Nesse mesmo dia, o governo anunciou a paralisação dos trabalhos em estatais para enfrentar a crise que nas últimas semanas deixou a população de várias

- Sistema precário -

Na ilha, a eletricidade é gerada por oito usinas termoelétricas desgastadas e dependentes de combustível, algumas das quais quebraram ou estão passando por manutenção, além de várias usinas flutuantes - que o governo aluga para empresas turcas - e geradores.

A maior parte dessa infraestrutura precisa de combustível para funcionar.

Com a escassez de alimentos e medicamentos, o aumento da inflação e os apagões crônicos que limitam o desenvolvimento das atividades produtivas, Cuba está enfrentando a pior crise econômica das últimas três décadas.

Os apagões foram um dos gatilhos para as manifestações históricas de 11 de julho de 2021.

