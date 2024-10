Quer decorar sua casa? Este kit de quadros custa a partir de R$ 14

Pensando em renovar a decoração da sua casa? O Guia de Compras UOL encontrou um kit com quadros vazados que promete dar um toque simples, mas elegante em qualquer cômodo. É possível escolher diversas combinações com mandala, árvore da vida ou coração, além de frases para decorar a sala, quartos e cozinha. Os preços do kits variam entre R$ 13,90 e R$ 55,60, dependendo da escolha do consumidor.

Segundo o fabricante, os quadros são vazados, com instalação simples e fáceis de limpar. Confira mais informações sobre esse kit, o que diz quem comprou e pontos de atenção.

O que diz o fabricante sobre os quadros?

Quadros e frases vazadas em MDF;

Não é necessário furar a parede para instalação;

Todos quadros e frases acompanham fita dupla face;

Recomendado para sala, quartos, escritórios e cozinha;

Disponível em diferentes tipos e frases, que variam de preço.

O que diz quem comprou?

Com nota média 4,8 estrelas (máximo de cinco), o kit de quadros possui 2,7 mil avaliações. De acordo com os consumidores, as principais vantagens são a qualidade e fácil aplicação dos quadros.

Lindos quadros! São bem fininhos, porém na parede dá um efeito bem legal. Veio bem embalado para ser quebrado do transporte. Luiza

Produto lindo, conforme esperado, bem embalado e chegou bem antes do esperado. São super delicados, precisa de traquejo para manipular mas vale demais a comprar! Super indico. Jully

Amei, chegou antes do prazo, muito bem embalado! A qualidade é muito boa, como esperada. Gostei muito, comprarei de novo. Jane Campelo

Produto muito bonito e fácil aplicação. O material solta uma cor preta, então, se for colocar em parede branco cuidado pra não manchar. Vem pouca fita para ficar, então, para prevenir, comprem um rolinho de dupla face que não vai faltar. Jenifer

Pontos de atenção

Alguns consumidores reclamaram da fragilidade do material, além da ausência da fita para instalação e peças quebradas no kit. Confira os comentários avaliativos:

Os quadros são lindos, porém, são frágeis e o MDF veio trincado infelizmente. A entrega foi super rápida. Rodrigues

Lindo! Eu amei, porém colei na parede com a fita que veio e, em 10 minutos, caiu no chão e quebrou em pedaços. Fiquei super decepcionada, poderia por uma fita de qualidade pelo menos. Viviane

Veio com a letra quebrada. É bonito, mas frágil. Vi em outro lugar que já vem com dupla face, mas esse não vem. Vou precisar comprar uma fita para colar. Ademais, veio embalado e chegou no dia certo. Kelly

