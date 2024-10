Netanyahu acusa 'aliados do Irã' de tentarem assassiná-lo com um drone

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acusou, neste sábado (19), "os aliados do Irã" de terem tentado assassiná-lo, após sua assessoria informar sobre um ataque frustrado com drone contra sua casa em Cesareia.

Segundo o gabinete do premiê, o ataque não causou vítimas e Netanyahu não estava no local.

O exército indicou que o drone, proveniente do Líbano, atingiu uma "estrutura" em Cesareia, cidade costeira no centro de Israel, sem esclarecer se essa estrutura estava no terreno da residência.

O incidente ocorre em meio à guerra de Israel contra o grupo libanês pró-iraniano Hezbollah, que reivindicou neste sábado vários disparos de foguetes contra Israel, sem mencionar o ataque com drone denunciado por Netanyahu.

Além disso, acontece em um contexto de crescente tensão entre Israel e Irã.

"Os aliados do Irã que hoje tentaram nos assassinar, a mim e a minha esposa, cometeram um grave erro", afirmou Netanyahu em um comunicado.

"Eu digo aos iranianos e aos seus aliados no Eixo do Mal: qualquer um que prejudique os cidadãos do Estado de Israel pagará caro por isso", acrescentou.

O ataque "mostra o verdadeiro rosto" do Irã, afirmou o chanceler israelense, Israel Katz.

O Irã lançou no dia 1º de outubro 200 mísseis contra território israelense, em resposta aos assassinatos pelo Israel do general iraniano Abbas Nilforushan e do chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em setembro, em Beirute.

O ataque também foi uma represália ao assassinato em julho do chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, em um atentado em Teerã atribuído a Israel.

O ministro israelense da Defesa, Yoav Gallant, prometeu dar a essa onda de mísseis uma resposta "mortal, precisa e surpreendente".

O chefe da Guarda Revolucionária (milícia ideológica do regime iraniano), Hosein Salami, advertiu que seu país responderá com um ataque "doloroso" se Israel colocar suas ameaças em prática.

ds-jd/cyj/vl/js/eg/jc/jb/ic

© Agence France-Presse