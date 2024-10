Hezbollah dispara foguetes contra o norte de Israel enquanto ataques israelenses atingem Gaza

Por Maayan Lubell e Maya Gebeily e Nidal al-Mughrabi

JERUSALÉM/BEIRUTE/CAIRO (Reuters) - Militares israelenses disseram que o Hezbollah disparou dezenas de foguetes e vários drones contra o norte de Israel neste sábado, matando uma pessoa, com um drone direcionado à casa de férias do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de acordo com seu porta-voz.

O ataque do grupo libanês apoiado pelo Irã ocorreu no momento em que as autoridades de saúde em Gaza, onde Israel vem lutando contra o grupo militante palestino Hamas há mais de um ano, disseram que os ataques israelenses mataram mais de 30 pessoas em todo o território.

As promessas de Israel e de seus inimigos Hamas e Hezbollah de continuar lutando em Gaza e no Líbano acabaram com as esperanças de que a morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar, pudesse apressar o fim de mais de um ano de guerra crescente no Oriente Médio.

Sinwar, um dos mentores do ataque de 7 de outubro de 2023 que desencadeou a guerra em Gaza, foi morto por soldados israelenses no enclave palestino na quarta-feira.

Israel também apertou o cerco aos hospitais em Jabalia, no norte de Gaza, onde moradores e autoridades médicas disseram que as forças israelenses estavam bombardeando casas e impedindo a entrada de suprimentos médicos e de alimentos.

Israel tem bombardeado Jabalia, o maior dos oito campos de refugiados de Gaza, no que diz ser um esforço para impedir que os combatentes do Hamas se reagrupem. O governo israelense disse que as tropas foram instruídas a mitigar os danos aos civis e à infraestrutura médica.

Enquanto Israel continua as ofensivas militares em duas frentes, o Ministério da Saúde do Líbano disse que pelo menos duas pessoas foram mortas em um ataque israelense perto da cidade de Jounieh, de maioria cristã, ao norte de Beirute, no primeiro ataque desse tipo na área.

Testemunhas descreveram passageiros correndo de um carro após uma explosão, e depois viram os restos carbonizados de um passageiro após uma segunda explosão.

O exército israelense estava investigando o relato do ataque, disse um porta-voz. Não houve nenhum comentário imediato do Hezbollah, o grupo armado libanês que está lutando contra as tropas israelenses na fronteira sul do Líbano e cuja liderança principal sofreu golpes de ataques israelenses direcionados.

Até o meio-dia de sábado, o Hezbollah havia reivindicado 11 ataques a alvos militares israelenses desde a meia-noite. O Hezbollah não fez comentários imediatos sobre ataques com drones ou ataques contra a casa de Netanyahu.

No norte de Israel, alguns dos foguetes foram interceptados, mas um deles atingiu um prédio residencial, segundo a polícia.

Uma pessoa foi morta e pelo menos nove ficaram feridas em diferentes locais, informou o serviço de ambulância israelense. As sirenes de ataque aéreo fizeram com que as pessoas corressem para abrigos.

O porta-voz de Netanyahu disse que o primeiro-ministro não estava nas proximidades de sua casa de férias em Cesareia e que não houve vítimas.

Um morador da cidade costeira disse ao N12 News de Israel que helicópteros foram ouvidos sobre a cidade antes de uma grande explosão sacudir as ruas.

Mais tarde, a mídia israelense publicou um vídeo de Netanyahu caminhando em um parque. "Nada nos deterá, continuaremos até a vitória", disse ele no vídeo filmado por um de seus assessores.

(Reportagem de Maayan Lubell em Jerusalém, Maya Gebeily em Beirute, Nidal al-Mughrabi e Adam Makary no Cairo, Ali Sawafta em Ramallah e Angelo Amante em Nápoles)