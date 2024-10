Sakamoto: Nunes passear de colete não ajuda paulistano a entender apagão

Uma possível nova ausência do prefeito Ricardo Nunes (MDB) no debate de 2º turno das eleições promovido pela Record TV e pelo jornal O Estado de S. Paulo, no sábado (19), faz com que o paulistano continue sem respostas sobre as medidas tomadas antes das chuvas pela Prefeitura de São Paulo em relação ao apagão, avaliou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta sexta-feira (18).

Nunes afirmou que pode faltar novamente a um debate marcado com o rival Guilherme Boulos (PSOL) a depender das chuvas. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) alertou para "perigo potencial" de tempestade na capital paulista para o fim de semana.

Sakamoto disse que, ao não se comprometer a ir, o prefeito se limita a aparições de marketing em um momento delicado para os paulistanos.

São Paulo está enfrentando uma situação muito difícil neste momento, e o paulistano quer ouvir o prefeito para entender o que ele está fazendo. Não apenas uma fala de marketing ou algo breve, mas querem que o prefeito seja questionado por jornalistas e pelo adversário, para entender o que ele fez e o que pretende fazer.

O prefeito colocar um colete laranja e passear pela cidade não fará a água escoar mais rápido ou evitará que os postes caiam. Para isso, é preciso ter montado uma equipe competente, com pessoas em quantidade suficiente, e ter realizado zeladorias e podas de árvores ao longo do tempo. [...] Se o prefeito acredita que fez tudo o que estava ao seu alcance, ele deve se posicionar e defender suas ações.

O prefeito está devendo respostas aos paulistanos, e a transparência é tão importante quanto, ou até mais, neste momento. Um debate com audiência em uma TV pode ajudar os paulistanos a terem paz, em um momento em que não sabem se vão ficar no escuro. Não é o prefeito passeando pela cidade de colete que fará a diferença, mas sim ele oferecendo respostas.

Leonardo Sakamoto

O colunista também afirmou que Nunes está, na prática, sendo "tutelado pelo governador Tarcísio de Freitas". Em uma das ausências, o prefeito disse que foi chamado a uma reunião de emergência com o seu padrinho político.

O que temos visto é que o prefeito está sendo tutelado pelo governador Tarcísio de Freitas neste momento. O prefeito está, de certa forma, sendo um "papagaio de pirata" no processo, enquanto quem está liderando é Tarcísio de Freitas, um dos padrinhos políticos de Ricardo Nunes. Tarcísio tem interesse que Nunes seja eleito agora para que se torne um cabo eleitoral em 2026. Na prática, Tarcísio acaba sendo o prefeito de fato de São Paulo nesse processo.

Leonardo Sakamoto

