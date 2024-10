Menina de 3 anos é baleada na cabeça no RJ; estado de saúde é grave

Uma menina de três anos foi baleada na cabeça após um tiroteio em Belford Roxo (RJ).

O que aconteceu

Garota foi atingida no bairro Bela Vista na noite da quinta-feira (17). Moradores compartilhavam informações sobre confrontos entre milicianos e traficantes na região no momento do ocorrido.

Criança foi hospitalizada. Ela deu entrada no Hospital Fluminense, em Belford Roxo, e foi encaminhada ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.

Estado de saúde é 'gravíssimo'. Segundo a Prefeitura de Duque de Caxias, a menina está intubada e é acompanhada pela equipe de neurocirurgia. Na tarde desta sexta a criança foi submetida a uma cirurgia. De acordo com nota oficial, a direção do hospital disse que a paciente "foi submetida a procedimento com drenagem de hematoma intracerebral temporal esquerdo e craniotomia descompressiva extensa. No momento, a paciente segue no CTI pediátrico, entubada e mantém o quadro gravíssimo"..

Área onde criança foi baleada tem enfrentamentos armados recorrentes entre grupos de criminosos, diz PM. Segundo o órgão, nenhuma operação policial foi feita na região na noite da quinta.

Origem do disparo que atingiu garota é investigada, diz polícia. Em nota, a PCERJ informou que um inquérito foi aberto pela 54ª DP de Belford Roxo.

17 crianças baleadas no Grande Rio em 2024

Ao menos 17 crianças foram baleadas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro em 2024. O levantamento foi feito pelo Instituto Fogo Cruzado entre 01/01 e 18/10.

Duas crianças morreram e 15 ficaram feridas atingidas por tiros. Em 2023, entre o mesmo período, 19 crianças haviam sido baleadas — com oito mortes.