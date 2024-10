Israel transfere corpo de Sinwar para 'lugar secreto'

ROMA, 18 OUT (ANSA) - O corpo do líder do Hamas, Yahya Sinwar, morto por forças israelenses na Faixa de Gaza, foi transferido para um "lugar secreto" após ter passado por autópsia durante a noite da última quinta-feira (17).

A notícia, publicada pela imprensa do país judeu, diz ainda que o exame confirmou como causa da morte um tiro na cabeça por arma de fogo.

O Instituto Forense Abu Kabir, responsável pela análise do cadáver, aguarda agora o resultado de outros testes para saber se no momento da morte de Sinwar havia substâncias tóxicas ou entorpecentes em seu corpo.

O líder do Hamas foi morto por acaso por uma patrulha de Israel na cidade de Rafah na última quarta (16), mas o falecimento foi confirmado somente no dia seguinte.

De acordo com o Times of Israel, Sinwar provavelmente tentava chegar à área humanitária de Mawasi, perto do mar, no sudoeste de Gaza. (ANSA).

