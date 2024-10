Estudante mata três colegas em escola rural na Bahia

(Reuters) - Um estudante matou três colegas nesta sexta-feira e em seguida tirou a própria vida em uma escola rural em Heliópolis, no norte da Bahia.

Segundo publicação no X do ministro da Casa Civil, Rui Costa, que já governou o estado, o incidente ocorreu no Colégio Municipal Dom Pedro I, em Heliópolis.

"Fora do Brasil, em missão internacional, recebi a triste notícia da morte de quatro jovens", postou o ministro na rede social. "Um estudante vitimou três colegas e, em seguida, tirou a própria vida."

"Neste momento de dor, envio minha solidariedade e orações às famílias e amigos das vítimas, além de toda a comunidade escolar. É devastador pensar nas vidas inocentes que foram interrompidas de forma tão trágica", acrescentou Costa.

De acordo com o site de notícias G1, três adolescentes de 15 anos -- duas meninas e um menino -- foram mortos a tiros na escola, localizada no povoado de Serra dos Correiras.

Também em postagem no X, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), confirmou as quatro mortes e prestou sentimentos a familiares e colegas dos estudantes.

"Determinei à Secretaria de Segurança Pública a imediata apuração do fato", disse o governador.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)