Peugeot 2008 elétrico está de volta com novo visual e mais autonomia; preço

O novo Peugeot E-2008 acaba de ser lançado pela montadora no Brasil.

Com preço sugerido de R$ 259.990, a versão 100% elétrica do SUV compacto tem como destaques, em relação ao modelo anterior, maior autonomia e mais potência.

Na parte visual, o utilitário esportivo da marca francesa ganhou a mesma reestilização recentemente introduzida nas versões a combustão.

O Peugeot E-2008 traz um motor elétrico novo, com aumento de 15% de potência: saltou de 136 cv para 158 cv, com torque de 26,5 kgfm.

A capacidade da bateria subiu de 50 kWh para 54 kWh, levando a um incremento de autonomia para 261 km de acordo com o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). Dependendo do carregador, a recarga até 80% acontece em cerca de 30 minutos.

O Peugeot E-2008 tem três modos de condução: Eco, Normal e Sport. O veículo conta com o câmbio e-Toggle, que permite a mudança de condução de forma ágil e intuitiva com apenas um toque.

Em termos de assistência, o SUV elétrico possui alerta de ponto cego, alerta de colisão, frenagem de emergência automática, comutação automática de farol alto, reconhecimento automático de sinalização de velocidade, detector de fadiga, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo e assistente ativo de permanência em faixa.

O Peugeot E-2008 está disponível nas cores Cinza Selenium (metálica), Cinza Artense (metálica), Vermelho Elixir (metálica), Azul Vertigo (metálica) e Branco Okenite (perolizada).

