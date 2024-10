Nunes cancela presença em debate UOL/Folha/RedeTV!; Boulos será sabatinado

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição, cancelou sua participação no debate UOL/Folha/RedeTV! com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), marcado para esta quinta-feira (17), às 10h20.

O que aconteceu

O candidato Boulos será entrevistado sozinho durante uma hora. Diante da desistência de Nunes em cima da hora, o psolista será sabatinado no mesmo horário previsto para o debate, o que consta nas regras estabelecidas para a realização do evento e assinadas por representantes das campanhas.

As mediadoras esclarecerão ao público que Nunes foi convidado, mas declinou de comparecer. O púlpito do candidato do MDB será removido do estúdio.

Prefeito disse que terá uma reunião extraordinária com o governador de SP. A equipe de comunicação da campanha de Nunes informou por mensagem, no começo da madrugada de hoje, que ele não compareceria mais ao confronto em razão de uma reunião extraordinária agendada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). A Defesa Civil emitiu alerta para chuvas de até 200 mm no próximo fim de semana no estado de São Paulo. Previsão mostra que estado deve ser atingido por rajadas de vento de até 60 km/h.

As campanhas de Nunes e Boulos haviam confirmado a participação. Elas assinaram o compromisso de atender às regras do encontro. O debate teria duração de duas horas.

O que disse a campanha de Nunes

A campanha de Ricardo Nunes informou a ausência no evento de hoje e solicita a compreensão dos ormganizadores, do candidato adversário e do público.

Desde a tempestade de sexta-feira passada, foram desmarcados diversos compromissos da campanha à reeleição, dando prioridade às urgências da Prefeitura. Por esse motivo o emedebista não poderá comparecer hoje ao debate pela Prefeitura de São Paulo promovido pelo UOL/Folha/RedeTV!.

Mensagem enviada por WhatsApp pela campanha de Nunes

Apagão em São Paulo dominou 1º debate

Nunes e Boulos trocaram acusações e atacaram a Enel no primeiro debate do segundo turno. O encontro realizado pela Band na última segunda (14) foi marcado pelo apagão na cidade e por alfinetadas entre os adversários, que chegaram a ensaiar um abraço. O tema dominou quase 30 minutos do primeiro bloco de encontro.

Boulos cobrou Nunes de ações da prefeitura durante apagão, e prefeito afirmou que trabalhou dia e noite. Ambos defenderam a saída da Enel, que em último boletim disse que 74 mil imóveis seguem sem energia desde a sexta-feira (11).

Multada em R$ 100 mil por hora se não cumprida a ordem judicial e sem limite de valores. A Justiça deu um prazo de 24 horas para a Enel reestabelecer a energia de todos os imóveis atingidos pelo apagão em São Paulo.